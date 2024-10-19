Diyarbakır'da "tapusuz tarla" yüzünden silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır 'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)

ALEVLENEN KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Büyüyen tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fikret D., yeğeni Cebrail D. ile kardeşi Mehmet D. darp sonucu, diğer kardeşi Ahmet D. ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.