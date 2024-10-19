Diyarbakır'da "tapusuz tarla" yüzünden silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı.
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı.
İKİ AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı.
ALEVLENEN KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU
Büyüyen tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fikret D., yeğeni Cebrail D. ile kardeşi Mehmet D. darp sonucu, diğer kardeşi Ahmet D. ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAÇAN SÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.