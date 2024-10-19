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Diyarbakır'da "tapusuz tarla" yüzünden silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır Bağlar’da tapusuz tarlayı sürmek isteyen iki aile arasında taşlı sopalı kavga yaşandı. Silahların konuştuğu kavgada, 4 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:46 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:46
Diyarbakır’da tapusuz tarla yüzünden silahlı kavga: 4 yaralı

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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi, yaralandı.

Aileler arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga; 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)

İKİ AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)

ALEVLENEN KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Büyüyen tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fikret D., yeğeni Cebrail D. ile kardeşi Mehmet D. darp sonucu, diğer kardeşi Ahmet D. ise ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Diyarbakır’da tapusuz tarla yüzünden silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)Diyarbakır'da iki aile arasında tapusuz tarla sürme kavgası çıktı (DHA)

KAÇAN SÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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