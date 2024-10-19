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Bursa’da halı sahada kalp krizi geçiren 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İnegöl'de halı sahada futbol oynarken aniden fenalaşan 27 yaşındaki Kaan Kaç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi bugün Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:49 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 17:49
Bursa’da halı sahada kalp krizi geçiren 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Acı olay, dün gece saat 23.30'da Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Kaan Kaç, maç sırasında aniden fenalaştı. Olayı gören arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kaç'a ilk müdahaleyi yaptı ancak genç futbolcu kurtarılamadı.

Kaan Kaç Kaan Kaç

İnegöl'de futbol oynarken aniden fenalaşan Kaan Kaç, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sporcunun sahada yere yığılma anı güvenlik kameralarına yansırken, cenazesi bugün İnegöl Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile mezarlığında defnedildi.

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