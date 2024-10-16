Polis ekiplerinin çilesi bitmiyor! Antalya’da trafikteki bikinili kadın ekiplere zor anlar yaşattı

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Trafiği tehlikeye atarak ilerleyen kadın ve ekiplere yaşattığı zor anlar (İHA) ÇOCUĞUNUN YANINA GİTMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ Ekipler, yol ortasına çöpten aldığı kolileri atan genç kadının yanına giderek yol üzerinde önlem aldı.

Polislerin yoldan kenara almak istedikleri eli ve yüzünde siyah çamur bulanmış durumdaki genç kadın, Mersin'e çocuğunun yanına gitmek istediğini, parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen uçak, otobüs ve taksilerin kendisini götürmediğini söyledi.