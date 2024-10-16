Polis ekiplerinin çilesi bitmiyor! Antalya’da trafikteki bikinili kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bikinisi olan genç bir kadının trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, zor anlar yaşadı.
Genç kadın, Mersin'deki oğlunun yanına gitmek istediğini ancak uçak, otobüs ve taksilerin kendisini almadığını ileri sürdü.
Trafiği tehlikeye atarak ilerleyen kadın ve ekiplere yaşattığı zor anlar (İHA)
ÇOCUĞUNUN YANINA GİTMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Ekipler, yol ortasına çöpten aldığı kolileri atan genç kadının yanına giderek yol üzerinde önlem aldı.
Polislerin yoldan kenara almak istedikleri eli ve yüzünde siyah çamur bulanmış durumdaki genç kadın, Mersin'e çocuğunun yanına gitmek istediğini, parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen uçak, otobüs ve taksilerin kendisini götürmediğini söyledi.
Polis ekiplerinin genç kadını ikna etme süreci (İHA)
UZATILAN YARDIMA İNANMADI, TEHDİTLER SAVURDU!
Polislerin kendisine yardımcı olacaklarını söylemesine inanmayan genç kadın, kendisinin bu durumlara gelmesinden polislerin sorumlu olduğunu belirterek, üst düzey tanıdıkları olduğunu, olay yerindeki tüm polisleri Ağrı'ya sürdüreceğini söyledi.