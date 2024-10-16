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Deprem anında engelli oğlunu sırtında taşıyarak tahliye etti! O anlar kameralara yansıdı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, engelli oğlunu sırtında taşıyarak okuldan çıkaran annenin duygulandıran anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:54 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 18:04
Deprem anında engelli oğlunu sırtında taşıyarak tahliye etti! O anlar kameralara yansıdı

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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilirken, kent merkezindeki okullarda panik yaşandı. Deprem anında, Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda dikkat çeken bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Okulda görevli anne engelli çocuğunu tahliye etti (Fotoğraf: AA)Okulda görevli anne engelli çocuğunu tahliye etti (Fotoğraf: AA)

Depremin başladığı anda, okulun hizmetli kadrosunda çalışan bir anne, aynı okulda eğitim gören engelli oğlunu güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için büyük bir çaba harcadı. Sarsıntıyla birlikte öğrenciler hızla sınıfları boşaltırken, anne de oğlunu sırtına alarak binadan tahliye etti.

Deprem anında annenin engelli oğlunu sırtında taşıması güvenlik kamerasında

Okulda görevli anne engelli çocuğunu tahliye etti (Fotoğraf: AA)Okulda görevli anne engelli çocuğunu tahliye etti (Fotoğraf: AA)

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu görüntüler, depreme rağmen annenin sergilediği fedakarlık ve soğukkanlılığı gözler önüne serdi.

Bu arada, kentteki çeşitli okullarda deprem anında öğrencilerin sınıflarını terk etmeleri de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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