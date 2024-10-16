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Ankara'da minibüste taciz! Cezaevinden izinli çıktı, genç kızı taciz etti: O şahıs yakalandı

Ankara'da 17 yaşındaki genç kız seyir halindeki bir minibüste tacize uğradı. O anları cep telefonu ile kayda alan genç, tacizciye tepki gösterdi. Kayda alındığını fark eden şüpheli panikleyerek minibüsten kaçtı ancak polisten kaçamadı.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 20:50 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 20:50
Ankara’da minibüste taciz! Cezaevinden izinli çıktı, genç kızı taciz etti: O şahıs yakalandı

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Ankara'da P.G. (17) isimli genç kıza minibüste cinsel tacizde bulunan Ö.S., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dolmuşta 17 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli yakalandı

GÜPEGÜNDÜZ TACİZ!

Dün öğlen saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne giden bir minibüste P.G. isimli genç kız, seyahat ettiği sırada Ö.S. tarafından tacize uğradı.
Tacizci Ö.S.'yi cep telefonu ile kayda alan genç kız, tepki gösterdi.

ÖNCE TACİZ ETTİ SONRA KAÇTI!

Kayda alındığını fark eden şüpheli şahıs panikleyerek minibüsten inerek kaçtı.

Genç kızı taciz eden şahıs yakalandı (DHA)Genç kızı taciz eden şahıs yakalandı (DHA)

EKİPLER TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZA ULAŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntü üzerine polis ekipleri mağdur kıza ulaşarak, kızın ifadesini aldı.
P.G.'den alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheliyi bugün Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

DOSYASI KABARIK! 26 SUÇ KAYDININ 9'U 'CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRI'

Gözaltına alınan Ö.S.'nin Yozgat cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.
Ayrıca şüphelinin toplam 26 suç kaydının bulunduğu ve bu suçlarda 9'unun "Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı" suçu olduğu öğrenildi. Ö.S. isimli şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

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