Beyoğlu’nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı

BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)



POLİSİ DÜELLOYA DAVET ETTİ



Öte yandan saldırganın sosyal medya hesabında polise meydan okuduğu ve teke tek düelloya davet ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Oytun Ilgar, isimli şahsın kayda aldığı görüntülerde şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Birkaç saat önce Nurtepe'de iki tane polis aracı yanımdan geçti. Oytun Ilgar dediğimde tam aradığımız adam dediler. Üstümü başımı aradılar. Dağıttığım kağıtlarla ilgili sorular sordular. Kağıtlarda benim ismimin yazmamasına rağmen benim yaptığımı bildiklerini belirttiler. Binalara giriyorsun diye iftira attılar. 'Çocuklar bir daha senin yüzünden ağlayacak mı ?' dediler. Bir daha Beyoğlu'nda görmeyelim seninle üniforma dahilinde konuşmam dedi. O polisi düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıklardı bir şey diyemedim. Ama Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim. Çantamı falan aradılar. Allah'tan balime, bıçağıma dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı."