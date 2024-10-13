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Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 18:20 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 18:42
Beyoğlu’nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı

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Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı

Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)

Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beyoğlu’nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı

BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)

TUTUKLANDI

Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutulandı.

BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da sabah saat 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.

Saldırgan koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, tedavi altına alındı. Polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırganın 'Kasımpaşa'da bir parkta yakalandı. Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)BBeyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı (AA)

POLİSİ DÜELLOYA DAVET ETTİ

Öte yandan saldırganın sosyal medya hesabında polise meydan okuduğu ve teke tek düelloya davet ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Oytun Ilgar, isimli şahsın kayda aldığı görüntülerde şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Birkaç saat önce Nurtepe'de iki tane polis aracı yanımdan geçti. Oytun Ilgar dediğimde tam aradığımız adam dediler. Üstümü başımı aradılar. Dağıttığım kağıtlarla ilgili sorular sordular. Kağıtlarda benim ismimin yazmamasına rağmen benim yaptığımı bildiklerini belirttiler. Binalara giriyorsun diye iftira attılar. 'Çocuklar bir daha senin yüzünden ağlayacak mı ?' dediler. Bir daha Beyoğlu'nda görmeyelim seninle üniforma dahilinde konuşmam dedi. O polisi düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıklardı bir şey diyemedim. Ama Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim. Çantamı falan aradılar. Allah'tan balime, bıçağıma dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı."

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