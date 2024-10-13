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Bir polise saldırı haberi de Konya'dan! Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı

Türkiye İstanbul Beyoğlu'ndaki polis saldırısını konuşurken Konya'dan kan donduran bir haber geldi. Konya'da kavga ihbarına giden polis ekibindeki bir polis memuru, şüphelinin bıçakla saldırması sonucu sırtından bıçaklandı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 12:10
Bir polise saldırı haberi de Konya’dan! Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı

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Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Elinde bıçak olan ve ailesine de saldırdığı iddia edilen şahsın alınması için adrese polis ekibi istendi. Polislerin saldırgana müdahale ettiği sırada şahıs bir polis memurunu sırtından bıçakladı.

Konya'da polise bıçaklı saldırı (İHA)Konya'da polise bıçaklı saldırı (İHA)

Bunun üzerine yaralı polis memurunun ekip arkadaşı şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

POLİS MEMURUNUN DURUMU NASIL?
Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı şüphelinin ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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