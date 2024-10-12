İstanbul’da polise bıçaklı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul 'da sabah saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.

İstiklal Caddesi'nde polise saldıran saldırgan.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.