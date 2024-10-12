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İstanbul'da polise bıçaklı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğluİstiklal Caddesi'nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 12:27
İstanbul’da polise bıçaklı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

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İstanbul'da sabah saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.

Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İstanbul'da polise bıçaklı saldırı!
İstanbul’da polise bıçaklı saldırı! İşte o anlarİstanbul’da polise bıçaklı saldırı! İşte o anlar
İstanbul'da polise bıçaklı saldırı! İşte o anlar

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI
Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu.

Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Caddesi'nde polise saldıran saldırgan.İstiklal Caddesi'nde polise saldıran saldırgan.

SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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