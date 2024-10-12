İstanbul’da polise bıçaklı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da sabah saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.
Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI
Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu.
Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Caddesi'nde polise saldıran saldırgan.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı.
Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.