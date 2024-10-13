PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hatay'da ağır hasarlı binanın balkonu çöktü! 2 kişi yaşamını yitirdi

Hatay'da ağır hasarlı olan 2 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi. O anlarda balkonun altında bulunan iki kişi enkaz altında kaldı. Ekiplerin müdahalesi ile enkazdan çıkarılan şahıslar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 18:04 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 18:04
Hatay’da ağır hasarlı binanın balkonu çöktü! 2 kişi yaşamını yitirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde ağır hasarlı 2 katlı bir binanın balkonunda çökme yaşandı.
Asrın felaketinden etkilenen müsatakil evin balkonunun çökmesiyle, balkonun altından bulunan iki kişi enkaz altında kaldı.

Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın balkonu çöktü (İHA)Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın balkonu çöktü (İHA)

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çöken balkonun altında kalan şahısları kurtarmak için ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen Dörtyol İtfaiye ekipleri, enkazın altında kalan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hasarlı evin çöken balkonunun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken balkonun altında bulunan iki kişi enkaz altında kaldı (İHA)Çöken balkonun altında bulunan iki kişi enkaz altında kaldı (İHA)

YARALI OLARAK KURTARILDILAR AMA...

Sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da ağır hasarlı binanın balkonu çöktü! 2 kişi yaşamını yitirdi

Bölgeye ekipler sevk edildi (İHA)Bölgeye ekipler sevk edildi (İHA)
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldükleri sırada hayatlarını kaybetti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail’den izahat istedik
Başkan Erdoğan’ın verdiği ’değişim’ sinyali sonrası Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var?
Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından alçak provokasyon: Bebek katiline özgürlük sloganları | AK Parti’den sert tepki
FETÖ’deki ’servet’ kavgasında ifşa bombası! TAKVİM aylar önce ne yazdıysa o... Elebaşı Gülen yeni ininde görüntülendi
Beşiktaş’tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor
DEM’e uzatılan el Kandil’i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP’ye veryansın edip sabotaja başladı... Yeni süreç yok, normalleşmeyin
İkbal Uzuner’in son 4 saati! Satanist Semih Çelik’in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar
Bir polise saldırı haberi de Konya’dan! Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı | Saldırgan suç makinesi çıktı
Werder Derrick Köhn kararını verdi! Galatasaray para kazanacak mı?
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması | Gazze’deki doktorlar dehşeti anlattı
Vergi kaçakçılığına geçit yok! Hesap verme sırası büyük şirketlerde! 23 milyar TL nerede?
İmamoğlu’ndan ’PKK tükürüğü’ne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHP’nin DEM komiseri Ahmet Özer
Beşiktaş istedi Trabzonspor’a önerildi! Transferde savaş başladı
2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?
16 aydır tek hane olan işsizlik rakamlarına ABD’li ünlü ekonomist Steve Hanke’den Başkan Erdoğanlı paylaşım: Türkiye iyileşme yolunda
SON DAKİKA