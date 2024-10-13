Hatay’da ağır hasarlı binanın balkonu çöktü! 2 kişi yaşamını yitirdi

Hatay 'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi 'nde ağır hasarlı 2 katlı bir binanın balkonunda çökme yaşandı. Asrın felaketinden etkilenen müsatakil evin balkonunun çökmesiyle, balkonun altından bulunan iki kişi enkaz altında kaldı.

Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı binanın balkonu çöktü (İHA)

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çöken balkonun altında kalan şahısları kurtarmak için ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Dörtyol İtfaiye ekipleri, enkazın altında kalan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.