Hatay’da ağır hasarlı binanın balkonu çöktü! 2 kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde ağır hasarlı 2 katlı bir binanın balkonunda çökme yaşandı.
Asrın felaketinden etkilenen müsatakil evin balkonunun çökmesiyle, balkonun altından bulunan iki kişi enkaz altında kaldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde ağır hasarlı 2 katlı bir binanın balkonunda çökme yaşandı.
Asrın felaketinden etkilenen müsatakil evin balkonunun çökmesiyle, balkonun altından bulunan iki kişi enkaz altında kaldı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çöken balkonun altında kalan şahısları kurtarmak için ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen Dörtyol İtfaiye ekipleri, enkazın altında kalan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
YARALI OLARAK KURTARILDILAR AMA...
Sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldükleri sırada hayatlarını kaybetti.