Eve gelince haliniz olmuyorsa sebebi... Uzmanlar sürekli yorgun hissettiren o durumu keşfetti!

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Her gün eve geldiğinizde kendinizi tükenmiş mi hissediyorsunuz? Uzmanlar, bu yaygın durumu tetikleyen bir günlük aktiviteyi ortaya çıkardı. Farkında olmadan yaptığınız bu hareket, gün boyunca enerjinizi hızla tüketiyor olabilir. Araştırmacılar, bu alışkanlığın uzun vadede yorgunluk hissini artırabileceğini belirtiyor.

Fotoğraflar: AA YORGUNLUĞUN ASIL SEBEBİ KARAR VERMEK ZORUNDA OLMAK Modern yaşamın getirdiği sayısız günlük kararlar, günün sonunda kendinizi sürekli yorgun hissetmenize neden olabilir. Paris Beyin Enstitüsü'nde yapılan araştırmalara göre, günlük basit seçimlerin bile beynimizi aşırı yükleyerek karar yorgunluğuna yol açtığı keşfedildi.