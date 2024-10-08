Sur canisi Semih Çelik’in babası ve katlettiği İkbal Uzuner’in babasının ifadesi ortaya çıktı

19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice katledip hayatına son veren Semih Çelik'in babasının ifadesi şöyle,"Bir oğlum bir kızım var. Semih'e aldığım bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bize 'okuyup büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak' diyordu. Dışardan liseyi bitirdi.

İNTİHAR EDECEKLER

1 Mart 2022 günü Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün Semih'in intihara teşebbüs ettiğini öğrendik. 3 hafta hastanede psikolojik tedavi gördü. "Rami Meydan'da çalışıp kasaplığı öğrendi. 2 yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu.Semih'in odasına korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyordu. İkbal Uzuner'den ayrıldı. Liseden sınıf arkadaşı Ayşenur Halil isimli kızla çıkmaya başladı. Evde tek başlarına vakit geçirirlerdi. Semih sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Olay günü Semih'e 'Bu akşam geç geleceğim' dedim. Kendisi de bana 'Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin baba dedi. Bu yaz bir gün baba, gideceğimiz yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün?' dedi.

Ben kendisine oğlum önünde bir hayat var dedim. 'Ben o kadar uzun yaşamayacağım, ben o günleri görmem' dedi. Devamlı bize 'Bu hayat boş' diyordu. Oğlunun et kesme aletlerini odasında tuttuğunu kaydeden baba; "'Sakın dokunma, onlar benim' dedi. Olay günü eşim görüntülü Semih'i aramış, Semih ve yanındaki kız arkadaşı Ayşenur ile görüşmüş. Sorun yokmuş."

YÜRÜRKEN KIZIMIN KAFASINI GÖRDÜM

Canice öldürülen İkbal Uzuner'in babasının emniyete verdiği ifade ortaya çıktı. Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:"Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi.



ANNESİ BENİ ARADI

Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık. Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı.



'KIZIN EMİN ELLERDE'

Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi. Gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi.Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm."

İYİ HAL İNDİRİMİ TARTIŞILMALI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuştu: İyi hal indirimi tartışılmalı. Kasten öldürme, kasten yaralama konusunda özellikle denetimli serbestlik uygulamaların toplumda eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunları dikkate almalıyız. Toplumu suçtan korumalıyız.