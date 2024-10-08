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Deha Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Berkcan Güven olayı nedir? C7K marşı, çocuk tacizi...

İstanbul’da ardı ardına işlenen vahşi cinayetlerin ardından gözler, bu tür olaylara zemin hazırlayan sosyal medya platformlarına çevrildi. Bu olayın ardından yetkililer gençleri kötü yönde etkileyen ve şiddeti teşvik eden içerik üreticilerini yakın takibe aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında özellikle dini ve milli değerlere hakaret eden ve gençleri zehirleyen içeriklerin kaynağı araştırılıyor. Bu isimlerden biri olan Deha Tuzcu'da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Deha Tuzcu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:08 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:08
Deha Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Berkcan Güven olayı nedir? C7K marşı, çocuk tacizi...

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Müzik adı altında gençleri hedef alan isimler tek tek ifşa edilirken, bu kişiler arasında en dikkat çekenlerden biri de sözde rapçi Deha Tuzcu oldu. "Deha INC." ismiyle de bilinen Tuzcu, dini ve milli değerlere hakaret içeren paylaşımları ile tepkilerin odağına yerleşti.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

DEHA TUZCU KİMDİR?

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde eğitimini sürdüren Deha Tuzcu, yaptığı Omegle yayınlarıyla dikkat çekmiş, daha çok spor odaklı paylaşımlar yapan bir sosyal medya fenomenidir. Tuzcu aynı zamanda Rap çalışmalarıyla biliniyor. Son günlerde Discord yayınlarında söyledikleri nedeniyle büyük tepki gören Deha Tuzcu'nun ismi özellikle X platformunda gündem yarattı.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından sosyal medyada yer alan İslam ve din düşmanı yapılar mercek altına alındı.

Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri de sözde Rapçi Deha Tuzcu. Tuzcu, Deha INC. ismiyle de tanınıyor.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Tuzcu'nun hiçbir kutsal ve milli değere saygısı olmayan, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e küfürler eden, insanların kredi kartlarını patlatan Discord platformundaki "ATATV44" adı verilen oluşumun da kurucularından olduğu biliniyor.

Berkcan Güven'in Deha Tuzcu'yla arkadaş olduğu öğrenildi. Olaylar alevlenir alevlenmez Berkcan Güven'in Deha Tuzcu'yu da takip ettiği 1 milyon takipçili hesabını kapatınca işler daha da gerilmişti.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK

Sosyal medyadaki nefret söylemi ve zorbalık yaptığı videolarlar tanınan Tuzcu'nun İslam ve Kur'an-ı Kerim nefretini yayınlarında defalarca yer verdiği belirlendi. Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görülüyor.

SAYGISIZ KÖPEK

Bu saldırgan tavır karşısında sinirlenen kişi ise Tuzcu'ya "Saygısız köpek" diyor.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ

Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkarken milli değerlere küfür ettiği, kara para aklamak, kredi kartı dolandırıcılığı ve şantaj gibi birçok suçla ilişiği olduğu iddia edildi.

DİNE VE MİLLİ DEĞERLERE NEFRET

Daha önce kurduğu gruplarda dini değerlere küfredilmesini talep ettiği iddia edilen Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı ortaya çıktı.

Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü.

ŞARKIDA SKANDAL İFADELER

Şarkıdaki cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözlerle birlikte, "Bayrağını yere indirdim, kitabının üstünden geçtim, İsrail benim vatanım, Türkiye'yi satarım" gibi skandal ifadeler yer alıyor.

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