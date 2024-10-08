Deha Tuzcu kimdir, kaç yaşında? Berkcan Güven olayı nedir? C7K marşı, çocuk tacizi...

(Sosyal Medya) Tuzcu'nun hiçbir kutsal ve milli değere saygısı olmayan, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e küfürler eden, insanların kredi kartlarını patlatan Discord platformundaki "ATATV44" adı verilen oluşumun da kurucularından olduğu biliniyor. Berkcan Güven'in Deha Tuzcu'yla arkadaş olduğu öğrenildi. Olaylar alevlenir alevlenmez Berkcan Güven'in Deha Tuzcu'yu da takip ettiği 1 milyon takipçili hesabını kapatınca işler daha da gerilmişti.

(Sosyal Medya) KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK



Sosyal medyadaki nefret söylemi ve zorbalık yaptığı videolarlar tanınan Tuzcu'nun İslam ve Kur'an-ı Kerim nefretini yayınlarında defalarca yer verdiği belirlendi. Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görülüyor. SAYGISIZ KÖPEK



Bu saldırgan tavır karşısında sinirlenen kişi ise Tuzcu'ya "Saygısız köpek" diyor.

(Sosyal Medya) 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ



Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkarken milli değerlere küfür ettiği, kara para aklamak, kredi kartı dolandırıcılığı ve şantaj gibi birçok suçla ilişiği olduğu iddia edildi. DİNE VE MİLLİ DEĞERLERE NEFRET



Daha önce kurduğu gruplarda dini değerlere küfredilmesini talep ettiği iddia edilen Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı ortaya çıktı. Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü.



ŞARKIDA SKANDAL İFADELER



Şarkıdaki cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözlerle birlikte, "Bayrağını yere indirdim, kitabının üstünden geçtim, İsrail benim vatanım, Türkiye'yi satarım" gibi skandal ifadeler yer alıyor.