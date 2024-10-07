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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar! "İyi hal indirimi tartışılmalı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İyi hal indiriminin toplumda tepkiye yola açtığını belirten Bakan Tunç, "Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözlem geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimin serbestlik uygulanır mı uygulanmaz mı bunu yine ceza hukukçularımıza konuşmamız gerekir." dedi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 19:28 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 19:58
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "İyi hal indirimi tartışılmalı. Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)

İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları...

"İYİ HAL İNDİRİMİ TARTIŞILMALI"
"Bir yıllık denetimin serbestlik süresinden yararlanabilmesi için bu kişilerin belli bir süre cezaevinde kalabilmesiyle ilgili bir teklifimiz olmuştu. Bunu yine önereceğiz. Yine özellikle kamuoyunda duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu. Geçen yasama döneminde saf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar!

Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım. Tabi burada hem ceza hukukçularımız, hem akademisyenlerimiz, uygulayıcılarımız ve özellikle milletvekillerimizle iyi hal indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda. Çünkü cezalarda bir alt sınır var ve bir üst sınır var. Hakim dosyaya göre bu sınırlar arasında karar veriyor. Biz de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun bir tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)

TOPLUMU SUÇTAN KORUMALIYIZ

Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözlem geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimin serbestlik uygulanır mı uygulanmaz mı bunu yine ceza hukukçularımıza konuşmamız gerekir. Kasten öldürme suçların, kasten yaralama suçların da özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görürsün.

Bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Ve özellikle toplumu suçtan korumalıyız. Zaten ceza hukukunun amacı, ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır.

Bu anlamda hem suçun işlenmesini önleyici tedbirler asıl önemli olan husus da burasıdır. Gerek eğitim çalışmaları gerek ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve suç işlendikten sonra da soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi gerekir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürümesi hukukla savcılığın çok iyi bir ilişki içerisinde bunu sürdürmesi lazım ve delilleri maddi gerçeği toplaması lazım.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)

"KİŞİ İŞLEDİĞİ SUÇUN KARŞILIĞI CEZA ALMALI"

Tabi, kişiler serbest kaldıktan sonra bir takım delillerin, görüntülerin ortaya çıkması toplumda rahatsızlığa neden oluyor. Dolayısıyla soruşturma aşamasında bu görüntülerin elde edilebilmesi, delillerin elde edilebilmesi konusundaki soruşturmanın daha etkin olabilmesiyle ilgili neler yapılabilir? Bizim seçim beyannamemizde adli kollukla ilgili bir düşünce vardı.

KİŞİNİN İŞLEDİĞİ SUÇUN KARŞILIĞI BİR CEZAYA ALMASI ÖNEMLİ
Bu konu tartışılabilir yeniden. Yine, soruşturma aşamasında da bu delillerin takdiri önemli. Kişinin işlediği suçun karşılığı bir cezaya alması önemli. Ceza aldıktan sonra da cezaevinde infaz sistemimizin özellikle caydırıcılığa yönelik olması lazım, bir de ıslığa yönelik olması lazım. Bu anlamda da ıslığa yönelik çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle ceza üzerindeki kişilerin tahliye olduktan sonra bir daha suç işlememesi için gerekli eğitim çalışmaları, mesleki atölyeler, meslek edindirme bunları daha da arttırmanın çabası içerisinde olacağız.

Tabi yargı reform strateji belgemiz sadece ceza alanında değil, hukuk alanında da yine vatandaşlarımızın özellikle uzun süren yargılamalardan bir daha şikayet etmemesi lazım. Şu anda bizim 25 bin hakim ve savcımız var. İlk derece istinaf ve yargıda olarak 3 dereceli bir sistemimiz var. Özellikle hakim ve savcılarımızın dosyaları incelerken, özellikle uzun süren duruşmalar, uzun duruşma aralıkları değil, kısa süre içerisinde duruşmanın tehdidi esastır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)

İNFAZ YASASINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Duruşma başlar ve karar verinceye kadar devam eder. Ama zorunlu sebeplerle adli tıp raporunun beklenmesi, bilirkişi raporunun beklenmesi gibi sebeplerle ileriye atıldığını görüyoruz. O zaman bu süreçleri kısaltmamız lazım. Yani mahkemelerin bilirkişi raporlarının süresinde verilmesi ve delillerin süresinde hızlı bir şekilde soruşturma aşamasında ve konuşturmada da hızlı bir şekilde değerlendirip karara ulaşılması gerekiyor. O nedenle duruşma aralıklarının da uzun olmaması lazım. O nedenle bizim yargı reformu strateji belgenizin başlığı şu olacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir.

Bu hem ceza adaleti sistemi bakımından suçun önlenmesi ve suçlunun cezalandırılması ve gerektiği yaptırımı, hak ettiği yaptırımın ona verilmesi ama bir daha da suç işlemeyecek noktaya getirilmesi. Bu anlamdaki hazırlıklarımızı önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız bütün istişarelerden sonra kamuoyuyla paylaşacak. Hep beraber görmüş olacağız."

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