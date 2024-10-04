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Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2025 hac kura takvimi açıklandı mı?

2025 yılı için hac ibadetine gitmek isteyen Müslümanlar hac kuralarının çekileceği tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kura takvimini açıklamasıyla kutsal topraklara gitme hakkı kazanacak olan binlerce hacı adayı belli olacak. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2025 hac kura takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:25
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2025 hac kura takvimi açıklandı mı?

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Hac ibadetini yerine getirmek isteyen on binlerce vatandaş, 2025 hac kuraları için geri sayıma başladı. Ekim sonu ya da kasım başında yapılması beklenen kura çekimi öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kura süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenleyeceği bir çekilişle belirlenecek. Bu çekilişle hacı adayları, sıralamaya girerek hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitme hakkını elde edecek. Kura sonuçları, Diyanet'in resmi internet sitesi ve diğer kanallar aracılığıyla adaylara duyurulacak.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hacı adayları, kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hac ibadetine dair hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl da kura sonuçlarını kısa sürede ilan etmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar ve hac takvimine dair gelişmeler yakından takip edilecek.

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