Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2025 hac kura takvimi açıklandı mı?

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Hac ibadetini yerine getirmek isteyen on binlerce vatandaş, 2025 hac kuraları için geri sayıma başladı. Ekim sonu ya da kasım başında yapılması beklenen kura çekimi öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Kura süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenleyeceği bir çekilişle belirlenecek. Bu çekilişle hacı adayları, sıralamaya girerek hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitme hakkını elde edecek. Kura sonuçları, Diyanet'in resmi internet sitesi ve diğer kanallar aracılığıyla adaylara duyurulacak.