Yediklerinizi değiştirmeden yağ yakmanın şaşırtıcı yolu: 7 haftada 10 kilo verin

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Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yayımlanan bir incelemede, aralıklı oruç tutmanın veya zaman kısıtlı beslenmenin kilo kaybına etkili olduğu fikri desteklendi. Yapılan araştırmalara göre, bu yöntemle 10 hafta içinde ortalama 7 ila 11 kilo arasında kayıplar yaşanabiliyor.

👨‍🏫 Sertifikalı kişisel antrenör Jim Richard, aralıklı oruçla ilgili görüşlerini paylaştı. Jim "Aralıklı oruç, yağ yakımını doğal olarak artırmanın en etkili yollarından biridir. Yemek yeme ve oruç tutma dönemlerini dönüşümlü olarak içerir ve vücudunuzun enerji için yağ depolarını kullanmasına yardımcı olur" diyor.