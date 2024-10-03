SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yediklerinizi değiştirmeden yağ yakmanın şaşırtıcı yolu: 7 haftada 10 kilo verin

Birçok diyet planı yediğiniz yiyeceklere odaklanırken, son yıllarda "ne zaman" yediğinizin de önemli olduğu vurgulanıyor. İşte bu noktada aralıklı oruç (intermittent fasting) devreye giriyor. Bu yöntem, yemek yeme saatlerini düzenleyerek kilo vermeye yardımcı oluyor ve fazla kiloları verdirirken sağlığınızı da destekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:04 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:04
Yediklerinizi değiştirmeden yağ yakmanın şaşırtıcı yolu: 7 haftada 10 kilo verin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yayımlanan bir incelemede, aralıklı oruç tutmanın veya zaman kısıtlı beslenmenin kilo kaybına etkili olduğu fikri desteklendi. Yapılan araştırmalara göre, bu yöntemle 10 hafta içinde ortalama 7 ila 11 kilo arasında kayıplar yaşanabiliyor.

👨‍🏫 Sertifikalı kişisel antrenör Jim Richard, aralıklı oruçla ilgili görüşlerini paylaştı. Jim "Aralıklı oruç, yağ yakımını doğal olarak artırmanın en etkili yollarından biridir. Yemek yeme ve oruç tutma dönemlerini dönüşümlü olarak içerir ve vücudunuzun enerji için yağ depolarını kullanmasına yardımcı olur" diyor.

🔍 Oruç Tutarken Vücudunuz Nasıl Tepki Veriyor? 🤔

⏳ Bu yöntemi uygularken vücut, insülin seviyelerinin düşmesiyle birlikte enerji için glikoz yerine yağ depolarını kullanmaya başlar ve bu duruma ketozis adı verilir. Jim Richard, en etkili oruç penceresi olarak "16/8" yöntemini öneriyor. Yani, günde 16 saat oruç tutulup, yemeklerin sekiz saatlik bir zaman diliminde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

🔥 Jim, "Bu yöntem, insülin seviyenizi uzun süre düşük tutar ve vücudunuzun yakıt olarak yağ yakmasını teşvik eder" diye ekliyor. Ayrıca, aralıklı oruç sırasında otofaji adı verilen ve vücudun hasarlı hücreleri temizleyip yenilerini oluşturduğu sürecin de tetiklendiğini söylüyor. 🔄 Bu sayede yağ kaybı gerçekleşirken, genel sağlığınız da iyileşiyor.

📌 Aralıklı Oruçta Nelere Dikkat Edilmeli? 🥗

🚫 Aralıklı orucun ana odağı ne yediğiniz olmasa da, zayıflamak isteyenlerin beslenme pencereleri sırasında sağlıklı ve tam gıdalar yemeleri öneriliyor. 🍳 Jim, "Oruç penceresinde su, siyah kahve veya yeşil çay gibi sıfır kalorili içecekler tüketmek, ketozis durumunu korumak için önemlidir" diyor. ☕🍵

📊 Harvard Halk Sağlığı Okulu, 2024 yılına ait bir raporda aralıklı orucun olumlu etkilerine dair geniş bir çalışma sundu. 📈 40 çalışmanın incelendiği bu rapor, farklı sürelerde ve denek sayılarında yapılan deneylerde, kilo kaybının düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Lekeyi ve sarılığı yok ediyor! Dişleri köşe bucak temizleyen doğal yöntem!Lekeyi ve sarılığı yok ediyor! Dişleri köşe bucak temizleyen doğal yöntem!
Lekeyi ve sarılığı yok ediyor! Dişleri köşe bucak temizleyen doğal yöntem!
Kuru öksürüğü hemen kesecek! Canan Karatay’dan ilaçsız doğal çözümKuru öksürüğü hemen kesecek! Canan Karatay’dan ilaçsız doğal çözüm
Kuru öksürüğü hemen kesecek! Canan Karatay'dan ilaçsız doğal çözüm

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
CANLI | Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Beyrut’a bir saldırı daha
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı| İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Galatasaray’ın Rigas maçı 11’i belli oldu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bölgesel savaş uyarısı: Asıl problem İsrail’i destekleyenler!
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita
İngiltere’de Demir Kubbe telaşı! Rusya ve İran dakikalar içinde vurabilir
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
Dualarla Avrupa’nın zirvesine! Kerem ve Orkun’un önlenemeyen yükselişi
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
SON DAKİKA