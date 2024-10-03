Konya’da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre, Konya 'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 27 AZU 660 plakalı otomobil Hortu Mahallesi mevkiinde, karşı yönden yola dönüş yapmak isteyen M.A. yönetimindeki 42 GAD 73 plakalı Isuzu marka işçi servis midibüsüne yandan çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI

Midibüs yoldan çıkarak şarampole inerken, otomobil hurdaya döndü. Kazada, otobüs ve minibüs sürücüleri ile otobüste 3 yolcu, otomobilde 2'si bebek 5 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 kişi yaralandı (Fotoğraf: İHA)

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil ise çekici vasıtasıyla kaza mahallinden kaldırıldı.