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Konya’da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:06 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:06
Konya’da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

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Konya'nın Ereğli ilçesinde işçi servis ile otomobilin çarpıştı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Konya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı (Fotoğraf: İHA)Konya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı (Fotoğraf: İHA)

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 27 AZU 660 plakalı otomobil Hortu Mahallesi mevkiinde, karşı yönden yola dönüş yapmak isteyen M.A. yönetimindeki 42 GAD 73 plakalı Isuzu marka işçi servis midibüsüne yandan çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI
Midibüs yoldan çıkarak şarampole inerken, otomobil hurdaya döndü. Kazada, otobüs ve minibüs sürücüleri ile otobüste 3 yolcu, otomobilde 2'si bebek 5 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 kişi yaralandı (Fotoğraf: İHA)Kazada 10 kişi yaralandı (Fotoğraf: İHA)

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil ise çekici vasıtasıyla kaza mahallinden kaldırıldı.

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