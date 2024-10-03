Malatya’da öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı

Malatya 'da bir okulda görevli öğretmen Heimlich manevrası yla öğrencisinin hayatını kurtardı. Öğrencisinin boğazına yabancı bir cisim kaçtığını gören öğretmenin yaptığı ilk yardım küçük çocuğun hayatını kurtardı.

Derste aniden nefes almakta zorlanan bir öğrencinin boğazına yabancı bir cisim kaçtığını fark eden Yusuf öğretmen, hızlı ve bilinçli bir şekilde Heimlich manevrası nı uygulayarak küçük çocuğun boğazına kaçan cismi çıkardı.

Malatya'da bir okulda öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası hayat kurtardı (DHA)

Heimlich manevrasının öğretmen tarafından öğrencisine uygulandığı anlar (DHA)

Olayın ardından öğrenciye müdahale eden sağlık ekipleri, öğrencinin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Öğretmenin soğukkanlı ve doğru müdahalesi sayesinde öğrencinin hayatı kurtulurken, Yusuf Doğan okul yönetimi ve veliler tarafından büyük takdir topladı.

İL MİLLİ EĞİTİMDEN İLK YARDIMIN ÖNEMİNE VURGU!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, öğretmenlere ve okul personeline verilen ilk yardım eğitiminin bu tür durumlarda ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.