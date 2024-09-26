Kuru öksürüğü hemen kesecek! Canan Karatay’dan ilaçsız doğal çözüm

Kuru öksürük sırasında boğazda oluşan tahrişi hafifletmek için Prof. Dr. Karatay, kristal kaya tuzu ile gargara yapılmasını öneriyor. Karışıma eklenen 2-3 damla iyot, antiseptik özellikler göstererek boğazın temizlenmesine yardımcı olur. Bu doğal gargara, boğazı yumuşatırken tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir.

Kuru öksürükle başa çıkmanın en önemli yollarından biri de bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır. Karatay, C, D ve B vitaminlerinden zengin doğal besinler tüketmenin bağışıklığı desteklediğini vurguluyor. Özellikle C vitamini deposu olan limon, narenciye ve domates gibi besinler, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Karatay, özellikle sonbahar aylarında ilaçsız köy domatesini kaynatıp suyunu süzdükten sonra limon ve tuz ekleyerek hazırlanan karışımı öneriyor. Bu karışım, tüm aile fertleri için bağışıklık destekleyici güçlü bir vitamin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Karatay, hakiki zeytinyağı tüketiminin de kuru öksürüğe karşı faydalı olduğunu belirtiyor. Zeytinyağı, boğazdaki kuruluğu ve tahrişi giderirken, gıcık hissini de hafifletir. Ayrıca, soğuk havalarda vücudu sıcak tutan ve bağışıklığı güçlendiren kelle paça çorbası da Karatay'ın kuru öksürükle mücadelede önerdiği diğer doğal çözümler arasında yer alıyor. Kelle paça çorbası, içerdiği kollajen ve besleyici maddeler sayesinde hem boğazı rahatlatır hem de genel sağlığa katkıda bulunur.

🚫 Kimyasallardan ve Hava Kirliliğinden Kaçının

Prof. Dr. Karatay, kuru öksürüğün kronikleşmemesi için hava kirliliği, deterjanlar ve kimyasal ürünlerden uzak durulmasını da tavsiye ediyor. Bu tür zararlı maddeler, solunum yollarında tahrişe yol açarak öksürüğü tetikleyebilir. Özellikle ev temizliğinde daha doğal ve sağlıklı ürünler kullanılması gerektiğini vurgulayan Karatay, çevresel faktörlere dikkat edilmesini öneriyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, kuru öksürüğe dair doğal çözüm önerilerini 2024 yılı Eylül ayında kendi sosyal medya kanalında paylaştı. Bu açıklamalar ise medyada geniş yer buldu.