SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kuru öksürüğü hemen kesecek! Canan Karatay’dan ilaçsız doğal çözüm

Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan soğuk algınlıkları ve grip vakaları, birçok kişide inatçı kuru öksürüğe yol açıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, 2024 yılı Eylül ayında yaptığı açıklamalarda, bu soruna karşı doğal çözümler sundu. İşte kuru öksürüğü geçiren yöntemler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 23:46 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 23:46
Kuru öksürüğü hemen kesecek! Canan Karatay’dan ilaçsız doğal çözüm

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan soğuk algınlıkları ve grip vakaları, birçok kişide can sıkıcı bir sorun olan kuru öksürüğe yol açıyor. Özellikle "gıcık öksürük" olarak bilinen bu rahatsızlık, geçmek bilmeyen yapısıyla yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, bu sık karşılaşılan soruna doğal ve ilaçsız yöntemlerle çözüm önerileri sunarak, bağışıklığı güçlendiren, boğazı rahatlatan tedavi yollarını paylaşıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

💊 Antibiyotik Kullanımına Dikkat: Doğal Yöntemler Tercih Edilmeli

Prof. Dr. Karatay, kuru öksürüğün tedavisinde antibiyotik kullanımının genellikle gereksiz olduğunu belirtiyor. Antibiyotiklerin çoğu zaman zararlı etkiler doğurabileceğine dikkat çekerek, bu rahatsızlık için vatandaşları doğal yöntemlere yönlendirmek gerektiğini ifade ediyor. Özellikle soğuk algınlığı sonrası gelişen kuru öksürük, viral bir enfeksiyondan kaynaklandığında, antibiyotikler fayda sağlamadığı gibi bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebiliyor.

🧖‍♀️ Buhar Banyosu ile Üst Solunum Yollarını Rahatlatın

Prof. Dr. Karatay'ın ilk önerisi, geleneksel ve etkili bir yöntem olan buhar banyosu. Bir kaba sıcak su koyup, içine birkaç damla iyot, biraz bikarbonat ve sirke ekleyerek buhar solumak, boğazdaki kuruluğu hafifletir ve üst solunum yollarını rahatlatır. Bu karışım, mukozaların nemlenmesine yardımcı olur ve çocuklar dahil her yaş grubu için güvenle uygulanabilir.

🧂 Kristal Kaya Tuzu ve İyot ile Gargara

Kuru öksürük sırasında boğazda oluşan tahrişi hafifletmek için Prof. Dr. Karatay, kristal kaya tuzu ile gargara yapılmasını öneriyor. Karışıma eklenen 2-3 damla iyot, antiseptik özellikler göstererek boğazın temizlenmesine yardımcı olur. Bu doğal gargara, boğazı yumuşatırken tahrişi azaltır ve öksürüğü hafifletir.

🍋 Bağışıklığı Güçlendiren Vitamin Deposu Besinler

Kuru öksürükle başa çıkmanın en önemli yollarından biri de bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır. Karatay, C, D ve B vitaminlerinden zengin doğal besinler tüketmenin bağışıklığı desteklediğini vurguluyor. Özellikle C vitamini deposu olan limon, narenciye ve domates gibi besinler, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Karatay, özellikle sonbahar aylarında ilaçsız köy domatesini kaynatıp suyunu süzdükten sonra limon ve tuz ekleyerek hazırlanan karışımı öneriyor. Bu karışım, tüm aile fertleri için bağışıklık destekleyici güçlü bir vitamin kaynağı olarak öne çıkıyor.

🍲 Kelle Paça Çorbası ve Zeytinyağı Tüketimi

Prof. Dr. Karatay, hakiki zeytinyağı tüketiminin de kuru öksürüğe karşı faydalı olduğunu belirtiyor. Zeytinyağı, boğazdaki kuruluğu ve tahrişi giderirken, gıcık hissini de hafifletir. Ayrıca, soğuk havalarda vücudu sıcak tutan ve bağışıklığı güçlendiren kelle paça çorbası da Karatay'ın kuru öksürükle mücadelede önerdiği diğer doğal çözümler arasında yer alıyor. Kelle paça çorbası, içerdiği kollajen ve besleyici maddeler sayesinde hem boğazı rahatlatır hem de genel sağlığa katkıda bulunur.

🚫 Kimyasallardan ve Hava Kirliliğinden Kaçının

Prof. Dr. Karatay, kuru öksürüğün kronikleşmemesi için hava kirliliği, deterjanlar ve kimyasal ürünlerden uzak durulmasını da tavsiye ediyor. Bu tür zararlı maddeler, solunum yollarında tahrişe yol açarak öksürüğü tetikleyebilir. Özellikle ev temizliğinde daha doğal ve sağlıklı ürünler kullanılması gerektiğini vurgulayan Karatay, çevresel faktörlere dikkat edilmesini öneriyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, kuru öksürüğe dair doğal çözüm önerilerini 2024 yılı Eylül ayında kendi sosyal medya kanalında paylaştı. Bu açıklamalar ise medyada geniş yer buldu.

Uzmanı işitme tarama programlarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıkladıUzmanı işitme tarama programlarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıkladı
Uzmanı işitme tarama programlarının toplum üzerindeki olumlu etkilerini açıkladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
Kemal Kılıçdaroğlu kara propagandaya kalkmıştı | CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
Ajax - Beşiktaş | CANLI
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’den acı haber geldi! Samet’in ailesinden şok iddia | Cinayet mi intihar mı?
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
Galatasaraylı yıldıza şok! Milli takım defteri kapandı
SON DAKİKA