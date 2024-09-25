Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve tacizden uyuşturucu satıcılığına kadar birçok suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 23 Ekim'de akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
POLİSLERE ATEŞ AÇTI
Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.
Şüpheliye karşılık veren polis memuru Şeyda Yılmaz (27), açılan ateşte ağır yaralandı. Olayda şüpheli Yunus Emre Geçti, annesi Pınar Geçti (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralandı.
ŞEYDA YILMAZ ŞEHİT OLDU
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ÇÖP POŞETİYLE TUTUKLANDI
Yunus Emre Geçti siyah çöp poşeti giydirilerek Hayvan Durum İzleme Amirliği'ne bağlı hayvan taşıma aracıyla birlikte adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katil Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirildi (DHA)
YUNUS EMRE GEÇTİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
26 suç kaydı bulunan suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf eden Geçti ifadesinde, "Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm." iddiasında bulundu.