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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti isimli caninin ifadesi ortaya çıktı. 26 suç kaydı olan suç makinesi katil ifadesinde, "Onların polis olduğunu görmedim" savunması yaptı. Cani Yunus Emre Geçti ifadesinde, "Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm." dedi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 13:19 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 13:31
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı!

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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve tacizden uyuşturucu satıcılığına kadar birçok suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 23 Ekim'de akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI
Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı.

Şüpheliye karşılık veren polis memuru Şeyda Yılmaz (27), açılan ateşte ağır yaralandı. Olayda şüpheli Yunus Emre Geçti, annesi Pınar Geçti (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralandı.

ŞEYDA YILMAZ ŞEHİT OLDU
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ÇÖP POŞETİYLE TUTUKLANDI
Yunus Emre Geçti siyah çöp poşeti giydirilerek Hayvan Durum İzleme Amirliği'ne bağlı hayvan taşıma aracıyla birlikte adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirildi (DHA)Katil Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirildi (DHA)

YUNUS EMRE GEÇTİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
26 suç kaydı bulunan suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf eden Geçti ifadesinde, "Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm." iddiasında bulundu.

Polis katili Geçti'nin ifadesi şu şekilde:

"Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. Sonra karakola gittik. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar.

Katil Yunus Emre GeçtiKatil Yunus Emre Geçti

"HASIMLARIM GELDİ"
Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Enes Polat, Eray Polat. Ahmet Polat. Azat Polat'dı. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler. Elanur isimli kızla çıkıyorum. Bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir Varil vardı oradan silahın ucunu gördüm.

Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu an (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu an (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

"VARİLE DOĞRU ATEŞ ETTİM"
Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin"

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