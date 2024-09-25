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İzmir'de otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü!

İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kadın hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 13:55
İzmir’de otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü!

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İzmir'in Konak ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

ALTE GEÇİDE DÜŞTÜ
Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de otomobilin alt geçide uçtuğu anlar kamerada

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ
Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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