İzmir’de otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü!

İzmir'in Konak ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

ALTE GEÇİDE DÜŞTÜ

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.