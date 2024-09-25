Feminist kadın dernekleri şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’a suskun!

Polis katili Yunus Emre Geçti adliyeye götürülürken (DHA) ÖLDÜRÜLEN POLİS MEMURU OLDUĞU İÇİN Mİ SUSTUNUZ?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, feminist sivil toplum kuruluşları ve kadın derneklerinin kafalarını kuma gömdüğünü söyledi. Tezel, "Neden? Öldürülen bir devlet memuru, polis olduğu için mi?" diye sordu.

19 yaşında 26 suç kaydı bulunan polis katili Yunus Emre Geçti (DHA) İşte Tezel'in konuyla ilgili o yazısı: Başlığa bakıp "İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili konuşulacak başka konu mu kalmadı, feminist derneklerle bu cinayetin ne alakası var" diyenler olabilir.

Dün de yazdım, yıllardır yazıyorum. Elbette 26 suçtan kaydı bulunan katil Yunus Emre Geçti gibi suçluların aramızda dolaşmalarının baş sorumlusu; Ceza İnfaz Yasası ve geçmişte çıkarılan aflar.

Bir de "Polis yakalıyor, hakimler salıyor" deniyor.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (DHA)

Hayır, hakimler yasa neyse onu uyguluyor. Özetle Ceza İnfaz Yasası mutlaka değişmeli.

Gelelim bu olayda en son konuşulacak ama mutlaka konuşulması gereken konuya; kadın dernekleri ve feminist sivil toplum örgütlerinin Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili tek bir açıklama ya da paylaşım yapmamasına... Öldüren birçok suçu olan bir erkek. Öldürülen de gencecik bir kadın. Herkes bu cinayeti konuşuyor.

Normalde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde hassas olan feminist derneklerin olayı kınayan açıklama ya da paylaşımlar yapmaları gerekirdi ama kafalarını kuma gömdüler!

Polis katili Yunus Emre Geçti (DHA)

Neden? Öldürülen bir devlet memuru, polis olduğu için mi?

Bazı kadın dernekleri PKK'lı terörist kadınların öldürülmesini bile kınarken, anma törenleri düzenlerken Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesinde sessiz kaldılar.

Yoksa bir kadın cinayetinde bile kadın dernekleri ayrımcılık mı yapıyor?

Ne yazık ki, Türkiye'de insan haklarını, kadın haklarını savunan birçok sivil toplum örgütü ve dernek yurtdışından fonlanıyorlar!

Sosyal medyada kadın derneklerinin bazılarını Kurtuluş Savaşı'nda Fransız ve İngilizlerin desteklediği zararlı cemiyetlere benzetenler oldu.

Haklı bir tepsit. Zararlı cemiyetler Kurtuluş Savaşı döneminde Kuva-yi Milliye hareketi dışında herkese destek olmuşlardı, isyanlar çıkarmışlardı.

Aynı hesap! Desteği ve fon parasını dışardan alan dernekler de kendilerine ne dikte edilirse onu yapıyorlar!