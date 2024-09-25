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Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte binlerce sürücü kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yolların buzlanmaya başladığı dönemlerde araçların güvenliği için kış lastikleri zorunlu hale geliyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 12:03 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:03
Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

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Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler 2024 kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve kayma risklerine karşı alınan en önemli önlemlerden biri olan kış lastikleri, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla kullanılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman zorunlu olacak? İşte detaylar!

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAR?

Kış lastiği zorunluluğu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlıyor. Bu uygulama, özellikle şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli. 1 Aralık'ta başlayan bu zorunluluk, 1 Nisan'a kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında ticari araç sahiplerinin kış lastiklerini takmaları gerekiyor. Kış lastikleri, özellikle buzlanma ve kar yağışı gibi zorlu hava koşullarında araçların yola daha iyi tutunmasını sağlayarak hem yolcuların hem de diğer sürücülerin güvenliğini artırıyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması sadece ticari araçlar için zorunlu. Şahsi binek araçlarda bu zorunluluk bulunmuyor ancak yine de güvenli sürüş için binek araç sahiplerinin de kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor. Kış lastiği zorunluluğu, ülke genelinde şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, otobüs, minibüs gibi ağır ticari araçlar için geçerli. Ticari araçların bu zorunluluğa uymaması durumunda ciddi para cezaları uygulanıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMANIN AVANTAJLARI

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7°C'nin altına düştüğü zamanlarda standart lastiklere göre çok daha iyi performans gösterir. Özel yapısı sayesinde buzlu ve karlı yollarda daha iyi bir yol tutuşu sağlar. Bu da hem fren mesafesini kısaltır hem de kayma riskini minimuma indirir. Yani, kış lastiği sadece zorunluluk nedeniyle değil, sürüş güvenliği açısından da son derece önemli.

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