Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda!

1 Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet çaldığı gerekçesiyle geçen pazar akşamı annesi Pınar Geçti tarafından polise ihbar edildi. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti götürüldüğü polis merkezinden firar etti.

2 Ihlamurkuyu, Petrol Yolu Caddesi'nde izine rastlanan Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislerden birinin silahını alarak rastgele ateş açtı. 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz silahtan çıkan mermilerle şehit düştü. Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin küçücük yaşta başlayan 26 suçla dolu profili Türkiye'nin gündemine oturdu. Geçti'nin yıllar öncesinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ve adeta bir suç makinesine dönüşmesi dikkat çekti.