Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda!

İstanbul Ümraniye'de karakoldan kaçan motosiklet hırsızı Yunus Emre Geçti'nin polislerden birinin silahını alarak polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi Türkiye'yi yasa boğdu. 19 yaşındaki Geçti'nin 26 suç kaydının olmasına rağmen serbest olması adli kontrol uygulamasını tartışmaya açarken suç makinesinin mahalledeki komşuları ilk kez konuştu.
Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet çaldığı gerekçesiyle geçen pazar akşamı annesi Pınar Geçti tarafından polise ihbar edildi. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti götürüldüğü polis merkezinden firar etti.
Ihlamurkuyu, Petrol Yolu Caddesi'nde izine rastlanan Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislerden birinin silahını alarak rastgele ateş açtı. 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz silahtan çıkan mermilerle şehit düştü.
Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin küçücük yaşta başlayan 26 suçla dolu profili Türkiye'nin gündemine oturdu. Geçti'nin yıllar öncesinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ve adeta bir suç makinesine dönüşmesi dikkat çekti.
7-8 yıl öncesine kadar çocuk paylaşımları yapan çocuğuyla ilgili konuşan anne Pınar Geçti, "Devletimi uyardım hep. Gelin alın dedim. Keşke polisimiz değil ben ölseydim, Ben kurşunlara gelseydim keşke." dedi.