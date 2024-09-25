SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti'nin o görüntüleri ortaya çıktı!

26 suç kaydı olan katil Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı şehadete götüren süreç bir motosiklet hırsızlığıyla başladı. Yunus Emre geçti isimli cani, 3 gün önce motosiklet çaldı ve polis ekipleri tarafından yakalanıp karakola götürüldü. O hırsızlık anına ait görüntülere ise ATV Haber ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 21:09 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 21:51
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şehit polis Şeyda Yılmaz tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. 27 yaşındaki Şeyda polisi şehadete götüren o katil hain saldırıdan önce motosiklet hırsızlığı yapmıştı. ATV Haber, Şeyda Yılmaz'ı şehadete götüren olaydan önceki görüntülere ulaştı.

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti (Takvim.com.tr | Arşiv)Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti (Takvim.com.tr | Arşiv)

19 yaşındaki cani Yunus Emre Geçti'nin yaşından büyük sabıkası vardı. Cinsel istismardan tacize, hırsızlıktan uyuşturucuya tam 26 suç kaydı vardı.

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti (Takvim.com.tr | Arşiv)Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti (Takvim.com.tr | Arşiv)

İşte olayın 3 gün öncesinde İstanbul Ümraniye'de gündüz vakti, bir motosikleti çaldı.

Katil, polisimizi şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv) Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv)

Motosiklet sahibi de polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüler incelendi. Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv)Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv)

Emniyet güçleri Yunus Emre Geçti'nin peşine düştü. Geçti gözaltına alınarak karakola getirildi ancak polisin elinden kurtulmayı başardı. Sokaktaki ekiplere anons geçildi. Yunus Emre Geçti'nin peşine düşenler arasında Şeyda Yılmaz da vardı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv)Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv)

19 yaşındaki katil, erkek polisin silahını belinden alıp ateş etmeye başladı. Şeyda polis cesurca son ana kadar silahını elinden bırakmadı. O cani etkisiz hale getirmek için art arda ateş etti ama olay yerinde şehit oldu.

Polis Şeyda Yılmazı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçtinin ifadesi ortaya çıktı!Polis Şeyda Yılmazı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçtinin ifadesi ortaya çıktı!
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Şeyda Yılmazı şehit eden katil Yunus Emre Geçtinin kuzeni Kahan Geçti de tutuklandı! Skandal paylaşımlar... Nedir bu Pitonlar82?Şeyda Yılmazı şehit eden katil Yunus Emre Geçtinin kuzeni Kahan Geçti de tutuklandı! Skandal paylaşımlar... Nedir bu Pitonlar82?
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de tutuklandı! Skandal paylaşımlar... Nedir bu Pitonlar82?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | BM’de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık
CANLI | Lübnan ateş hattı: Hizbullah’tan Mossad’a füze! Kara saldırısı mı başlıyor?
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!
Galatasaray - PAOK | CANLI
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin kuzeni tutuklandı | Mide bulandıran paylaşımlar
İngiltere’de Çevrim İçi Güvenlik Yasası adımı: Sosyal medya şirketleri artık hesap verecek
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik
TikTok fenomeni Kübra Aykut’a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi
HESAPLAR DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta zamlı maaşına yeni ipucu
Kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen CHP’li vekil Ediz Ün paraları pavyonda yedi
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Çiftlik Bank’ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın’a 88 bin yıl hapis cezası talebi
Jose Mourinho’dan flaş itiraflar! Bana saygısızlık yapıldı
SON DAKİKA