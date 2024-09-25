Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!

Şehit polis Şeyda Yılmaz tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. 27 yaşındaki Şeyda polisi şehadete götüren o katil hain saldırıdan önce motosiklet hırsızlığı yapmıştı. ATV Haber, Şeyda Yılmaz'ı şehadete götüren olaydan önceki görüntülere ulaştı.
Şehit polis Şeyda Yılmaz tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. 27 yaşındaki Şeyda polisi şehadete götüren o katil hain saldırıdan önce motosiklet hırsızlığı yapmıştı. ATV Haber, Şeyda Yılmaz'ı şehadete götüren olaydan önceki görüntülere ulaştı.
19 yaşındaki cani Yunus Emre Geçti'nin yaşından büyük sabıkası vardı. Cinsel istismardan tacize, hırsızlıktan uyuşturucuya tam 26 suç kaydı vardı.
İşte olayın 3 gün öncesinde İstanbul Ümraniye'de gündüz vakti, bir motosikleti çaldı.
Motosiklet sahibi de polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüler incelendi. Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı.
Emniyet güçleri Yunus Emre Geçti'nin peşine düştü. Geçti gözaltına alınarak karakola getirildi ancak polisin elinden kurtulmayı başardı. Sokaktaki ekiplere anons geçildi. Yunus Emre Geçti'nin peşine düşenler arasında Şeyda Yılmaz da vardı.
19 yaşındaki katil, erkek polisin silahını belinden alıp ateş etmeye başladı. Şeyda polis cesurca son ana kadar silahını elinden bırakmadı. O cani etkisiz hale getirmek için art arda ateş etti ama olay yerinde şehit oldu.