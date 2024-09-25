Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv) Motosiklet sahibi de polise gidip şikayetçi oldu. Görüntüler incelendi. Suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz (Takvim.com.tr | Arşiv) Emniyet güçleri Yunus Emre Geçti'nin peşine düştü. Geçti gözaltına alınarak karakola getirildi ancak polisin elinden kurtulmayı başardı. Sokaktaki ekiplere anons geçildi. Yunus Emre Geçti'nin peşine düşenler arasında Şeyda Yılmaz da vardı.