Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de tutuklandı! Skandal paylaşımlar... Nedir bu Pitonlar82?

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de suç makinesi çıktı. Sosyal medyada "Piton82" kullanıcı adıyla silahlı paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Geçti, "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahan Geçti'nin bir paylaşımda kuzeni Yunus'la ilgili kendisini arayanlara silah ve mermilerle mesaj gönderdiği "Topunuzla uğraşırım" diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı.