Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de tutuklandı! Skandal paylaşımlar... Nedir bu Pitonlar82?

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti de suç makinesi çıktı. Sosyal medyada "Piton82" kullanıcı adıyla silahlı paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Geçti, "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahan Geçti'nin bir paylaşımda kuzeni Yunus'la ilgili kendisini arayanlara silah ve mermilerle mesaj gönderdiği "Topunuzla uğraşırım" diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı.
Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeninin sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince polis harekete geçti. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi.
Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni Kahan Geçti olduğu tespit edildi.
Şüpheli şahıs, Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.