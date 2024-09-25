2 bin 700 yıllık Bintepeler Kolyesi nasıl Türkiye’ye getirildi? Bakan Mehmet Nuri Ersoy hikayesini anlattı

Bintepeler Kolyesi Türkiye'ye getirildi (İHA)

"2024 yılında 20 tarihî eseri doğduğu topraklara döndürdük. Anadolu'nun bir tarihî eserini daha Türkiye'ye getiriyor ve bu sayıyı 21'e ulaştırıyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın Bintepeler Kolyesi'ni Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık. Manisa kökenli, nar şeklinde altın ve kırmızı akik boncuklardan oluşan bu tarihî eser bölge tarihi açısından da oldukça önemli. Bintepeler Kolyesi'nin iadesi süresince desteklerini esirgemeyen Boston ve New York Başkonsolosluğumuz olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"

KOLYENİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün A Haber ekranlarında kolyenin hikayesini anlattı.

İşte o açıklamadan öne çıkanlar:

"Aslında hikaye çok geriye gidiyor. 2019 yılında Kültür Varlıkları Kaçakçılıkla Mücadele Başkanlığı vardı. Bu daire başkanlığı seviyesine getirildi. Hem buradaki ekip sayısı hem nitelikleri artırılmış oldu. Bunun paralelinde uluslararası protokollerin sayısında artış yaptık. Protokollerde de önceliği alıcı olan ülkeler ve kaçış güzergahında olan ülkeleri tercih ediyoruz. Bu ülkelerle protokol sayısı 12'ye çıkarıldı bu dönem içerisinde. Bunun sonucu olarak da iade alınacak eserlerin süreçleri çok çok hızlandı. Hukuk maliyetleri de çok çok aşağıya çekilmiş oldu. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl süren çalışmalar 7-8 ay gibi sürelerde tamamlanır hale geldi. Hukuksal mücadele maliyetleri çok aşağı çekilmiş oldu.

Bintepeler Kolyesi (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un X paylaşımı)

Bu eser de ABD'den 3 Eylül'de bize teslim edilen eser. Biz bu eserlerin peşine düştükçe bunun farkındalığını oluşturdukça artık bizim keşfetmemize gerek kalmıyor kuşkulananlar da bize başvurmaya başlıyor. Boston Güzel Sanatlar Müzesi de Anadolu kökenli olduğunu fark ediyor ve bize 2023 yılında başvuruyor bunun araştırılması için.