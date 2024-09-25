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Şehir eşkıyaları polis ekiplerine silah çekip tehdit etti! O anlar kamerada

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 2 şehir eşkıyası, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekip tehditler savurdu. Yaşanan olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 22:39 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 23:01
Şehir eşkıyaları polis ekiplerine silah çekip tehdit etti! O anlar kamerada

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Korkunç olay dün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti.

'SENİ YAZDIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ
İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti.

Eşkıyalar polisimize silah çekti. O anlar kameralara yansıdı

Şehir eşkıyaları polis ekiplerine silah çekip tehdit etti. (İHA)Şehir eşkıyaları polis ekiplerine silah çekip tehdit etti. (İHA)

ŞAHISLAR, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehir eşkıyaları polis ekiplerine silah çekip tehdit etti. (İHA)Şehir eşkıyaları polis ekiplerine silah çekip tehdit etti. (İHA)

O ANLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Şahısların polis ekiplerine mukavemet gösterdiği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahıslardan birisinin polis ekiplerini, silah çekerek tehdit ettiği görülüyor. Şahıslar dakikalarca polis ekiplerini tehdit ederek kendilerini bırakmalarını söylüyor.

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