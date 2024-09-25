Günümüz Gençlerinin Neden Daha Yaşlı Göründüğüne Dair 6 Şaşırtıcı Sebep! Uzmanlar Açıkladı

3. 🍴 Yanlış Beslenme Alışkanlıkları Gençler arasında veganlık, meyve suyu detoksu ve yüksek proteinli diyetler oldukça popüler. Ancak belirli besin gruplarını kesmek, genel sağlık ve görünüm üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Dr. Ahmed El Muntasar, karbonhidratları tamamen kesmenin veya yeterince protein tüketmemenin yüz yağının dengesiz dağılmasına neden olabileceğini ve yüz hatlarının zayıf görünmesine yol açabileceğini belirtiyor. Bu durum, genç yaşta yüzde çökme ve yaşlı bir görünüm yaratabiliyor.

4. ☀️ Solaryum ve Güneşin Zararlı Etkileri Z Kuşağı'nın %43'ü solaryum kullanıyor, bu da cildin UVA ışınlarına maruz kalmasına yol açarak hızlı yaşlanmayı tetikliyor. Sosyal medyada solaryum kullanımı normalleşmiş durumda ve TikTok'ta bu durum başlı başına bir içerik türü haline geldi. UVA ışınlarına maruz kalmak, ciltteki kolajeni parçalayarak kırışıklıkların daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Solaryumun tehlikeleri bilinse de, bu alışkanlık hızla yayılmaya devam ediyor.

5. 🚬 Vaping ve Nikotin Ürünleri Vaping, gençler arasında giderek yaygınlaşan bir alışkanlık haline geldi. 2021'den bu yana İngiltere'de 18-24 yaş arası gençlerin %35'i nikotin bazlı buharlı sigara kullanıyor. Dr. El Muntasar, nikotinin ciltteki kolajeni parçaladığını ve bu durumun cildin esnekliğini kaybetmesine neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca vaping, tıpkı sigara gibi ağız çevresinde kırışıklıkların oluşmasına yol açabiliyor. Nikotin kullanımını bırakmak, gençlerin cilt sağlığını koruması açısından kritik öneme sahip.