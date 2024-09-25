Günümüz Gençlerinin Neden Daha Yaşlı Göründüğüne Dair 6 Şaşırtıcı Sebep! Uzmanlar Açıkladı

Z Kuşağı, sosyal medyanın etkisiyle daha genç yaşta kozmetik müdahalelere yöneliyor ve bu durum, görünüşlerinde yaşlanma belirtilerini hızlandırabiliyor; Dr. Sonia Khorana'nın Health & Wellness Journal'da (2024) belirttiğine göre, aşırı kozmetik işlemler gençlerin yaşlarından büyük görünmelerine yol açabiliyor.
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1. 💉 Aşırı Kozmetik Müdahaleler
Gençler, sosyal medyada sürekli gördükleri güzellik standartlarına yetişmek için çok daha erken yaşlarda kozmetik prosedürlere başvuruyor. İngiltere'de 18 yaş altındaki kişilere 2020 yılında yaklaşık 41.000 botoks benzeri işlem yapıldığı tahmin ediliyor. Dr. Sonia Khorana, bu tür işlemlerin, genç bireyleri daha yaşlı göstermesine neden olabileceğini belirtiyor. Dermal dolgular, yüze hacim kazandırmak için harika olabilirken, aşırı dolgu kullanımı gölgeler oluşturarak kişinin yaşından büyük görünmesine yol açabilir. Kardashian ailesinin etkisi altında kalan birçok genç, yaşına uygun olmayan dolgu işlemleriyle daha büyük bir görünüme sahip olabiliyor.
2. 🌱 Yanlış Cilt Bakımı Rutinleri
Sosyal medyada popüler hale gelen cilt bakımı ürünleri, özellikle genç yaşlarda cilt bariyerine zarar verebilir. Retinol ve kimyasal peeling gibi güçlü içeriklerle yapılan cilt bakımları, genç ciltler için gereksiz olabilir ve bu durum, cildin kuruyup daha yaşlı görünmesine yol açabilir. Z Kuşağı, cilt bakımına diğer tüm yaş gruplarından daha fazla para harcıyor; yılda yaklaşık 466 sterlin! Dr. Khorana, genç ciltlerin güçlü yaşlanma karşıtı ürünler yerine temizleyici ve nemlendirici gibi temel ürünlerle yetinmesi gerektiğini vurguluyor. SPF kullanımı ise en iyi yaşlanma karşıtı ürün olarak öne çıkıyor.