Yunus Emre Geçti gibi suç makineleri nasıl ortaya çıkıyor? Uzmanlar açıkladı: Her şeyin bir sınırı var

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz 'ı şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti 'nin akılamaz ifadelerle kendini savundu.

Yunus Emre Geçti, adliyeye çöp poşeti ile sevk edilmişti (DHA)



POLİS KATİLİNDEN PİŞKİN İFADE

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti ifadesinde, "Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Karakolun duvarından atladım. Dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Kasten suç işlemedim" dedi.



Uyuşturucu, cinsel taciz, gasp, hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan 26 kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin (19), polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından gözler suç makinelerine çevrildi.

9 Ekim 2023'te, 32 suç kaydı olan Muhammed Berke Çorak (20), polis Cihat Ermiş'i şehit etmişti. 2 Şubat'ta ise 10 suç kaydı olan Delil Aysal (19) İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi katletmişti.