Dünyanın en vatansever ülkeleri! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

YouGov'un derlediği yeni bir araştırma, halkın milliyetçilik ve ülke sevgisi üzerine olan düşüncelerini ele aldı. Win/Gallup'un dünya genelinde yaptığı bir diğer araştırma ise, vatandaşların kendi ülkeleri için savaşma konusundaki istekliliklerini inceledi.

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📢 Win/Gallup tarafından gerçekleştirilen bu küresel anket, 2015 yılında 64 ülkede yapıldı ve sonuçlar, aynı yılın Aralık ayında yayımlandı. Anket, halkın ülkesi için savaşma konusundaki istekliliğini ölçerken, farklı bölgelerden 62,000'den fazla kişiyle yapılan görüşmelerin verilerine dayanmaktadır. Sonuçlar, Win/Gallup'ın resmi web sitesi ve çeşitli uluslararası haber platformlarında yayımlandı. YouGov'un milliyetçilik ve ülke sevgisi üzerine yaptığı araştırma ise, farklı zaman dilimlerinde, ülkelerin kendi yerel haber kanalları ve YouGov'un internet platformları üzerinden yayımlandı.