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Dünyanın en vatansever ülkeleri! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Win/Gallup tarafından gerçekleştirilen küresel anket, halkın ülkesi için savaşma konusundaki istekliliğini gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre, dünya genelinde vatandaşların büyük bir kısmı, milliyetçilik ve ülke sevgisi gibi değerlere önem verirken, ülkeleri için savaşmaya ne kadar hazır olduklarını da ortaya koyuyor. Bu sonuçlar, dünya çapında milliyetçilik algısının nasıl şekillendiğini göstermesi bakımından dikkat çekici.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 23:53 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 23:53
Dünyanın en vatansever ülkeleri! Türkiye’nin sırası dikkat çekti

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YouGov'un derlediği yeni bir araştırma, halkın milliyetçilik ve ülke sevgisi üzerine olan düşüncelerini ele aldı. Win/Gallup'un dünya genelinde yaptığı bir diğer araştırma ise, vatandaşların kendi ülkeleri için savaşma konusundaki istekliliklerini inceledi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📢 Win/Gallup tarafından gerçekleştirilen bu küresel anket, 2015 yılında 64 ülkede yapıldı ve sonuçlar, aynı yılın Aralık ayında yayımlandı. Anket, halkın ülkesi için savaşma konusundaki istekliliğini ölçerken, farklı bölgelerden 62,000'den fazla kişiyle yapılan görüşmelerin verilerine dayanmaktadır. Sonuçlar, Win/Gallup'ın resmi web sitesi ve çeşitli uluslararası haber platformlarında yayımlandı. YouGov'un milliyetçilik ve ülke sevgisi üzerine yaptığı araştırma ise, farklı zaman dilimlerinde, ülkelerin kendi yerel haber kanalları ve YouGov'un internet platformları üzerinden yayımlandı.

ÜLKESİ İÇİN SAVAŞMAYA HAZIR OLMA ORANINA GÖRE ÜLKELER SIRALAMASI

🔴 Fas: %94
🔴 Fiji: %94
🔴 Pakistan: %89
🔴 Vietnam: %89
🔴 Bangladeş: %86

🔴 Azerbaycan: %85
🔴 Papua Yeni Gine: %84
🔴 Afganistan: %76
🔴 Gürcistan: %76
🔴 Hindistan: %75

🔴 Finlandiya: %74
🔴 Filipinler: %73
🔴 TÜRKİYE: %73
🔴 Tayland: %72
🔴 Ermenistan: %72

🔴 Çin: %71
🔴 Endonezya: %70
🔴 Kenya: %69
🔴 Kazakistan: %69
🔴 İsrail: %66

🔴 Lübnan: %66
🔴 Panama: %64
🔴 Malezya: %63
🔴 Ukrayna: %62
🔴 Kolombiya: %61

🔴 Peru: %61
🔴 Meksika: %56
🔴 Filistin: %56
🔴 İsveç: %55
🔴 Bosna Hersek: %55

🔴 Ekvador: %54
🔴 Yunanistan: %54
🔴 Amerika Birleşik Devletleri: %44
🔴 Romanya: %38
🔴 İrlanda: %38

🔴 Danimarka: %37
🔴 Kanada: %30
🔴 Fransa: %29
🔴 Avustralya: %29
🔴 Portekiz: %28

🔴 Birleşik Krallık: %27
🔴 İzlanda: %26
🔴 Bulgaristan: %25
🔴 Hong Kong: %23
🔴 İspanya: %21

🔴 Avusturya: %21
🔴 İtalya: %20
🔴 Belçika: %19
🔴 Almanya: %18
🔴 Hollanda: %15
🔴 Japonya: %11
🔴 Güney Kore: %0

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