İstenmeyen tüylere veda edin! 5 etkili yöntem

İhtiyacımız olan malzemeler 2 yemek kaşığı leblebi tozu ,1 yemek kaşığı süt kreması, 2 çay kaşığı süt ve 1 çay kaşığı zerdeçal. Hazırlanışına geçelim! Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde yumuşak bir kıvama gelene kadar karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze uygulayarak 20 dakika kurumasını bekleyin. Bir banyo lifi kullanarak ılık suyla yüzünüzden maske yi temizleyin. Yüzünüzdeki tüylerden tamamen kurtulmak için bu karışımı 1 ay boyunca haftada 2-3 kere uygulamanız önemli. Bu maske yüzünüzdeki ölü hücrelerden kurtulmak ve toksinlerin atılması için de etkili olacaktır. Bununla beraber maske yüzünüzdeki tüylerin ve cildinizin rengini açmaya da yardımcı olur.

Bu etkili çay için ihtiyacımız olan malzemeler yalnızca 1 kupa kaynar su ve bolca nane! Hazırlanışına geçecek olursak öncelikle kurutulmuş naneleri kaynar suyun içine dökün. Ardından kupanın ağzını kapatarak 10 dakika demlenmesini bekleyin. Çay hazır olduktan sonra tüketebilirsiniz. Bu çayı düzenli aralıklarla günde 2 kere içerek istenmeyen tüylere veda edebileceğinizi söylemek isteriz.

(Takvim Foto Arşiv)

Renk açıcı bal ve limon maskesi

Bu etkili maske için ihtiyacımız olan malzemeler 1 yemek kaşığı bal ve1 yemek kaşığı limon suyu! Peki nasıl hazırlanıyor? Balı ve limon suyunu bir kap içerisinde bir süre karıştırın. İstenmeyen tüylerin bulunduğu bölgelere karışımı dikkatli bir şekilde sürün. 15-20 dakika sonra durulayın. Limon suyunun doğal renk açıcı özelliği hem cildinize hem de istenmeyen tüylerinize hızla etki edecektir.

Cilt tipleri herkes için farklılık gösterir. Bu nedenle, cildinize uygun en iyi bakım ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve olası bir alerjik reaksiyonu önlemek için doktorunuza danışmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.