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İstenmeyen tüylere veda edin! 5 etkili yöntem

Yüz tüyleri, hem kadınlar hem de erkekler için estetik kaygılara yol açan can sıkıcı bir durum. Birçok kişi istenmeyen tüylerden kurtulmanın yollarını arar ve bu tür uygulamalara yönelir. Bu uygulamalar arasında en popüler olanı ise evde yapılabilen maskeler ve çaylar olabilir! Sizin için listelediğimiz tariflerle evde kolayca hazırlanabilecek maskeler ve çaylar hazırlayabilir ve yüz tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Bu yöntemler, doğal malzemelerle hazırlandığı için hem cildinizi korur hem de tüylerinizin koyu görünümünü hafifletir. İşte tüy sorunlarıyla başa çıkmak isteyenler için en etkili doğal maskeler, çaylar ve yapımlarına dair püf noktalar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 09:43 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 09:43
İstenmeyen tüylere veda edin! 5 etkili yöntem

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Yüz tüylerinden kurtulmanın yaygın yöntemleri arasında ağda ve traş gibi işlemlerde bulunuyor. Fakat bu işlemler bazen cildi tahriş edip görünümü pürüzlü hale getirebiliyor. Örneğin, ağda işlemi ciltte sarkmalara yol açabilirken, traş işlemi tüylerin daha kalın çıkmasına ve sertleşmesine neden olabilir. İşte tam bu noktada sizinle doğal içerikli maske ve çay tarifleri paylaşmak istiyoruz. Az önce bahsettğimiz sorunlarla karşılaşmadan yüz tüylerinden kurtulmanın daha doğal ve acısız yöntemlerinin mevcut olduğunu belirtelim. Tamamen doğal içeriklerle hazırladığımız bu tariflerle siz de istenmeyen tüylerle başa çıkabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Zerdeçal kürü

Bu tarif için ihtiyacımız olan malzemeler 2 yemek kaşığı zerdeçal ve yeteri kadar süt. Hazırlanışına gelecek olursak malzemeleri uygun bir karıştırma kabına alın ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışım, özellikle yüz bölgesindeki istenmeyen tüylere karşı oldukça etkili fakat diğer bölgelere de uygulanabileceğini hatırlatalım. 15-20 dakika bekledikten sonra maskeyi ılık suyla yıkayarak temizleyin. Bu kürü haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mısır unu maskesi

Bu tarif için ihtiyacımız olan malzemeler 2 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı su. Ardından hazırlanışına geçelim! Öncelikle tüm malzemeleri birbirine karıştırın. Hazırladığınız karışımı mikrodalgada veya ocakta 1 dakika boyunca, kahverengi renge gelene dek ısıtın. Isınan karışımı bir süre soğumaya bırakın. Spatula yardımı ile karışımı sürmek istediğiniz yerlere uygulayın. Son olarak karışımı temizlerken tüylerin çıkış yönünün tersine doğru temizlemeye dikkat edin.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Leblebi tozu maskesi

İhtiyacımız olan malzemeler 2 yemek kaşığı leblebi tozu,1 yemek kaşığı süt kreması, 2 çay kaşığı süt ve 1 çay kaşığı zerdeçal. Hazırlanışına geçelim! Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde yumuşak bir kıvama gelene kadar karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze uygulayarak 20 dakika kurumasını bekleyin. Bir banyo lifi kullanarak ılık suyla yüzünüzden maskeyi temizleyin. Yüzünüzdeki tüylerden tamamen kurtulmak için bu karışımı 1 ay boyunca haftada 2-3 kere uygulamanız önemli. Bu maske yüzünüzdeki ölü hücrelerden kurtulmak ve toksinlerin atılması için de etkili olacaktır. Bununla beraber maske yüzünüzdeki tüylerin ve cildinizin rengini açmaya da yardımcı olur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nane çayı

Bu etkili çay için ihtiyacımız olan malzemeler yalnızca 1 kupa kaynar su ve bolca nane! Hazırlanışına geçecek olursak öncelikle kurutulmuş naneleri kaynar suyun içine dökün. Ardından kupanın ağzını kapatarak 10 dakika demlenmesini bekleyin. Çay hazır olduktan sonra tüketebilirsiniz. Bu çayı düzenli aralıklarla günde 2 kere içerek istenmeyen tüylere veda edebileceğinizi söylemek isteriz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Renk açıcı bal ve limon maskesi

Bu etkili maske için ihtiyacımız olan malzemeler 1 yemek kaşığı bal ve1 yemek kaşığı limon suyu! Peki nasıl hazırlanıyor? Balı ve limon suyunu bir kap içerisinde bir süre karıştırın. İstenmeyen tüylerin bulunduğu bölgelere karışımı dikkatli bir şekilde sürün. 15-20 dakika sonra durulayın. Limon suyunun doğal renk açıcı özelliği hem cildinize hem de istenmeyen tüylerinize hızla etki edecektir.

Cilt tipleri herkes için farklılık gösterir. Bu nedenle, cildinize uygun en iyi bakım ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve olası bir alerjik reaksiyonu önlemek için doktorunuza danışmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

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