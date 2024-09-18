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Nihal Candan'dan Bahar Candan sorusuna tuhaf hareket

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve Nihal Candan’ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Verdiği kilolar nedeniyle tahliye olan Nihal Candan duruşma ara verildiği sırada gazetecilerin “Kardeşiniz tahliye olacak mı?” sorusuna tuhaf hareketlerle yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 15:50 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 15:59
Nihal Candan’dan Bahar Candan sorusuna tuhaf hareket

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Küçükçekmece Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu.

Müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan "Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?" sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi. Candan gazetecilerin diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İDDİANAMEDEN
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı.

İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti.

Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.

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