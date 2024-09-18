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Beykoz'daki el bombalarıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Beykoz'da yol kenarında bulunan 2 el bombasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanların ev ve iş yerinde yapılan aramada uzun namlulu silah, balistik yelek, kar maskesi ve bir adet çalıntı araç ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 16:17 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 16:17
Beykoz’daki el bombalarıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

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Beykoz-Kavacık bağlantı yolunda 12 Eylül'de yol kenarında bulunan 2 adet el bombasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GERİLDİ

Şişli'de 3 adrese yapılan baskında A.K., O.G., A.K., A.B., M.S.K. ve S.D. gözaltına alınmış yapılan aramalarda ise; 2 adet uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 72 adet çeşitli ebatlarda fişek, 2 adet balistik yelek, 4 adet kar maskesi, bir adet çalıntı araç ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?
12 Eylül'de Beykoz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu. Polis ekipleri, el bombalarını incelenmek üzere olay yerinden aldı.

Beykozda panik! TEM otoyolu kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulunduBeykozda panik! TEM otoyolu kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu
Beykoz'da panik! TEM otoyolu kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu

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