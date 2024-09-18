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Kocaeli’de feci kaza! Araç bariyere saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli Tem otoyolunda kontrolden çıkan araç bariyeri parçaladı. Bariyerin aracın ön kısmından girip arka camından çıktığı korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 22:19 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 22:21
Kocaeli’de feci kaza! Araç bariyere saplandı: Sürücü hayatını kaybetti

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Kocaeli'de TEM yolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp refüjdeki yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Erkan Elmas (48), hayatını kaybetti.

BARİYERLERE SAPLANDI

Kaza, TEM yolunun İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Erkan Elmas yönetimindeki 34 BAD 833 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri parçalayıp refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü kamyonette sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkan Elmas'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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