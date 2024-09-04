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Bahar Candan ve Nihal Candan ilk kez hakim karşısında! | Duruşmada nefes egzersizi! Bahar Candan aylık gelirini açıkladı

Candan Kardeşler olarak bilinen Bahar Candan ve Nihal Candan, bugün ilk kez “Kara para aklama” ve “Suç örgütüne üye olma” suçundan hakim karşısına çıkıyor. Duruşmaya cezaevinde 37 kiloya düştüğü için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile adliyeye gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Duruşma sırasında karşılaşan Candan Kardeşlerin hareketleri dikkat çekerken Nihal Candan'ın kardeşine "Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik" dediği öğrenildi. Öte yandan Bahar Candan aylık gelirini de açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 12:47 Güncelleme 04 Eylül 2024, 13:28
Bahar Candan ve Nihal Candan ilk kez hakim karşısında! | Duruşmada nefes egzersizi! Bahar Candan aylık gelirini açıkladı

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Televizyondaki moda yarışması programlarıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan (gerçek adıyla Gülnihal Çiçek), 16 Kasım 2023 tarihinde "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nihal Candan, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düştü ve bu durumun ardından tahliye oldu.

Nihal CandanNihal Candan

CANDAN KARDEŞLER İÇİN HESAP VAKTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamenin hazırlanmasının ardından bugün Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görülmeye başlandı.

Sağdan sola: Bahar Candan-Nihal CandanSağdan sola: Bahar Candan-Nihal Candan

İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi.

"GÖKYÜZÜ BEYAZDIR SEN DE BEYAZSIN"
Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve "Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik" dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI
Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

22 SANIK YARGILANIYOR

16 Kasım 2023'te Nihal ve Bahar Candan kardeşler hakkında verilen tutuklama kararıyla başlanan kovuşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

İddianamede Bahar Candan için 'Suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, dolandırıcılığın nitelikli halleri kapsamındaki diğer suçlardan ise toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istendi.

Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamedeki diğer 20 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan farklı oranlarda hapis cezası talep edildi.

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