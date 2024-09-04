Bahar Candan ve Nihal Candan ilk kez hakim karşısında! | Duruşmada nefes egzersizi! Bahar Candan aylık gelirini açıkladı

Televizyondaki moda yarışması programlarıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan (gerçek adıyla Gülnihal Çiçek ), 16 Kasım 2023 tarihinde "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nihal Candan, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düştü ve bu durumun ardından tahliye oldu.

Sağdan sola: Bahar Candan-Nihal Candan

İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi.

"GÖKYÜZÜ BEYAZDIR SEN DE BEYAZSIN"

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve "Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik" dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.