Narin Güran cinayetinde kilit isim yenge Hediye Güran’dan olayın seyrini değiştiren açıklama!

Amca Salim Güran'ın aracın Narin'in iki DNA'sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen zanlı cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile de ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ

Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu. Buna göre, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.

AİLE MANİPÜLE ETTİ

Cinayetin bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışıldığı soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran'ın sorgusu devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi. Bu kapsamda Narin'in akrabaları olduğu öğrenilen İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli iki şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlıların Narin'in kaybolduktan sonra soruşturmaya yön vermeye çalışıp çelişkili bilgiler verdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

KÖYDE YANGIN ÇIKTI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Aile üyelerinin Narin soruşturmasını nasıl manipüle ettiğiyle ilgili önemli bilgiler de çıktı. Salim Güran'ın işçisi R.A.'nın mahkeme sorgusu tutanağına göre köyde Narin kaybolduktan sonra birçok garip olaylar serisi yaşandı. Bunların başında hedef saptırma maksatlı yapılan suni ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler yer aldı.

Dosyadaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyeliler'in kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bunun yanı sıra Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında ise olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı. İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunduğu da tutanaklara girerken, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

EYLEMLERİN BİR KISMINI GÜRAN AİLESİ YAPTI

Tüm bu yaşanan garip olayların birçoğu ise tutuklanan aile fertlerinin de aralarında bulunduğu Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldı. Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran'ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinden 6 kişinin o güne ait telefon aramaları, WhatsApp aramaları ve yazışmalarını da silmesi, ailenin Narin'in bulunmasını zorlaştırmak için atılan adımlar olduğunu ortaya koydu.

ÇOK BENZETİLİYOR, MEZARLIĞA BİTİŞİK ŞEKİLDE YAŞAYAN ADDAMS AİLESİ

Aile, çok sayıda akrabaları olan geniş bir topluluk. Orijinal televizyon dizisinde, ailenin derinden utandığı bir gerçek olan "o tek-D Adamses ile akraba oldukları söyleniyor.

Film versiyonuna göre, aile inancı, Sic gorgiamus allos subjectatos nunc'tur (sözde Latince: "Bizi bastırmak isteyenlerle memnuniyetle ziyafet çekeriz"). Orijinal çizgi roman serisinde, Mezarlık Sırtı'nda 'gotik' bir evde yaşıyorlar. Televizyon dizisine göre, ikametgah, belirtilmemiş bir Amerikan kasabasında bulunan bir mezarlığa ve bataklığa bitişik kasvetli bir malikanedir. 2019 yapımı filmde Addams ailesi, New Jersey eyaletinin eteklerinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesinde yaşıyor ve bu hastane, evin rahatsız edilmemesini talep eden bedensiz bir sakin tarafından rahatsız ediliyor. Mizahın çoğu, birbirlerine ve kendilerine bedensel zarar verme yoluna girmeleri gibi (bunların hiçbirinin bir etkisi yok gibi görünüyor) korkunç ilgi alanlarını paylaşmalarından kaynaklansa da, televizyondaki Addams'lar kötü değil, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı geniş bir aile...