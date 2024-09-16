Bu köye gidenlere 33.911 TL ödenecek! İşte aranan şartlar

AB Vatandaşlığı Şart Değil

Mali teşvik programı, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ailelere de açık. Ancak, bu ailelerin İsveç'te oturum izni almaları gerekiyor. Yerel kuruluş, yeni taşınacak ailelere konut bulma ve bölgedeki iş fırsatları hakkında destek sunmayı taahhüt ediyor.

Köy, Skelleftea teknoloji merkezine arabayla yaklaşık bir saat, Arvidsjaur'daki liseye ise yarım saat uzaklıkta. Ayrıca, müzeleri ve plajlarıyla ünlü Lulea kentine iki saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Bölgedeki üç küçük havaalanı sayesinde Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine seyahat kolaylığı da mevcut.