Bu köye gidenlere 33.911 TL ödenecek! İşte aranan şartlar

AB Vatandaşlığı Şart Değil
Mali teşvik programı, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ailelere de açık. Ancak, bu ailelerin İsveç'te oturum izni almaları gerekiyor. Yerel kuruluş, yeni taşınacak ailelere konut bulma ve bölgedeki iş fırsatları hakkında destek sunmayı taahhüt ediyor.
Köy, Skelleftea teknoloji merkezine arabayla yaklaşık bir saat, Arvidsjaur'daki liseye ise yarım saat uzaklıkta. Ayrıca, müzeleri ve plajlarıyla ünlü Lulea kentine iki saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Bölgedeki üç küçük havaalanı sayesinde Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine seyahat kolaylığı da mevcut.
İlk Başvurular Gelmeye Başladı
"Glommersbygdens Framtid" yetkilileri, köyün çocuklar için güvenli ve sıcak bir topluluk ortamı sunduğunu belirtiyor. Şu ana kadar bir ailenin programa başvurduğu ve ilkokul çağındaki çocuklarıyla birlikte bir başka ailenin de köye taşındığı ifade ediliyor.
Glommerstrask Köyü, sunduğu mali teşvikler ve doğal güzellikleriyle yeni aileleri bekliyor. Hem köyün geleceğini güvence altına almak hem de yeni sakinlerine kaliteli bir yaşam sunmak isteyen bu küçük İsveç köyü, yeni bir başlangıç arayan aileler için ideal bir seçenek olabilir.
Kaynak: Dagens Nyheter (DN) gazetesi