SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bu köye gidenlere 33.911 TL ödenecek! İşte aranan şartlar

İsveç'in kuzeydoğusundaki küçük bir köy olan Glommerstrask, nüfusunu artırmak ve ilkokulunu ayakta tutmak için ailelere cazip fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:41 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:41
Bu köye gidenlere 33.911 TL ödenecek! İşte aranan şartlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1950'lerde yaklaşık 1.000 kişinin yaşadığı Glommerstrask Köyü, günümüzde sadece 200 kişiye ev sahipliği yapıyor. Nüfusun bu denli azalması, özellikle okul çağındaki çocukların sayısının düşmesine yol açtı. Şu anda köy ilkokulunda sadece 23 öğrenci eğitim görüyor. Yerel yönetim, öğrenci sayısının 25'in altına düşmesi durumunda okulun kapanabileceği uyarısında bulunuyor.

İlkokulu Kurtarmak İçin Mali Teşvik

Köyün geleceğini garanti altına almak isteyen "Glommersbygdens Framtid" adlı yerel kuruluş, yeni aileleri çekmek için mali teşvik programı başlattı. Bu kapsamda, köye taşınacak ilk beş aileye 10.000 kron (yaklaşık 33.911 Türk Lirası) nakit yardım teklif ediliyor. Teşvikten yararlanmak için ailelerin 6 ila 15 yaş arasında ilkokul çağında çocuklarının olması ve en az bir akademik yıl boyunca köydeki okula devam etmeleri gerekiyor.

Doğa Severler İçin Bir Cennet

Glommerstrask, bozulmamış doğası ve açık hava sporlarına elverişli yapısıyla dikkat çekiyor. Doğa yürüyüşleri, balıkçılık ve kış sporları gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor. Köy, sakinlerine huzurlu ve güvenli bir yaşam vadederken, kamu hizmetlerine de kolay erişim imkânı sağlıyor.

AB Vatandaşlığı Şart Değil

Mali teşvik programı, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ailelere de açık. Ancak, bu ailelerin İsveç'te oturum izni almaları gerekiyor. Yerel kuruluş, yeni taşınacak ailelere konut bulma ve bölgedeki iş fırsatları hakkında destek sunmayı taahhüt ediyor.

Köy, Skelleftea teknoloji merkezine arabayla yaklaşık bir saat, Arvidsjaur'daki liseye ise yarım saat uzaklıkta. Ayrıca, müzeleri ve plajlarıyla ünlü Lulea kentine iki saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Bölgedeki üç küçük havaalanı sayesinde Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine seyahat kolaylığı da mevcut.

İlk Başvurular Gelmeye Başladı

"Glommersbygdens Framtid" yetkilileri, köyün çocuklar için güvenli ve sıcak bir topluluk ortamı sunduğunu belirtiyor. Şu ana kadar bir ailenin programa başvurduğu ve ilkokul çağındaki çocuklarıyla birlikte bir başka ailenin de köye taşındığı ifade ediliyor.

Glommerstrask Köyü, sunduğu mali teşvikler ve doğal güzellikleriyle yeni aileleri bekliyor. Hem köyün geleceğini güvence altına almak hem de yeni sakinlerine kaliteli bir yaşam sunmak isteyen bu küçük İsveç köyü, yeni bir başlangıç arayan aileler için ideal bir seçenek olabilir.

Kaynak: Dagens Nyheter (DN) gazetesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündem kongre süreci! Başkan Erdoğan’a rapor sunulacak
Türk Telekom
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Spor yazarları Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Narin Güran cinayeti, Tavşantepe Köyü ve sistematik delil karartma!
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... | FBI’dan soruşturma Trump’tan açıklama
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!
Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye’den yeni LNG anlaşması
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?
Mourinho’nun tek telefonu yetti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım
İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...
SON DAKİKA