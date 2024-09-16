SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Meğer kirpik kıvırıcısı tersten kullanılıyormuş! 2 kat dolgunlaştıran yöntem

Kirpik kıvırıcısı, makyaj rutininin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bir üründür. Kirpikleri zahmetsizce kıvırarak göz makyajınızı tamamlamanın yanı sıra daha dolgun ve etkileyici bir görünüm sağlar. Ancak, sosyal medyada paylaşılan yeni bir tüyo kirpik kıvırıcının etkisini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcıları adeta büyülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 08:20 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 08:21
Meğer kirpik kıvırıcısı tersten kullanılıyormuş! 2 kat dolgunlaştıran yöntem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kirpik kıvırıcısı, kadınların makyaj rutinlerinde sıkça başvurduğu bir araçtır. Kirpikleri zahmetsizce kıvırarak daha belirgin bir görünüm kazandıran bu ürün, sade bir makyaj malzemesi olarak görülse de sosyal medyada paylaşılan yeni bir tüyo bu klasik aracın etkisini artırmanın yolunu sunuyor.

Ters Çevirerek Kullanmanın Farkı

Kirpik kıvırıcınızın istediğiniz sonucu vermediğini mi düşünüyorsunuz? TikTok'ta popüler hale gelen yeni bir hile ile tanışın: kirpik kıvırıcısını ters çevirerek kullanmak. Bu yöntemi denediğinizde, kirpiklerinizin hem yoğunluk hem de kıvrıklık açısından gözle görülür bir fark yaratacağını göreceksiniz.

Nasıl Uygulanır?

Bu basit ama etkili hileyi uygulamak için kirpik kıvırıcısını normal pozisyondan 180 derece döndürün. Yani, genellikle yukarı doğru kıvırdığınız pozisyonun tam tersi şekilde kullanın. Kirpiklerinizi aşağı doğru kıvırarak, daha belirgin ve hacimli bir görünüm elde edebilirsiniz. Ardından, kirpiklerinizi yukarı doğru kıvırmak için kıvırıcınızı eski pozisyonuna getirin. Bu adımın ardından 2 kat maskara uygulayarak mükemmel sonuçları garanti altına alabilirsiniz.

Şaşırtıcı Sonuçlar

Kullanıcıların paylaşımlarına göre, bu küçük değişiklik büyük bir fark yaratıyor. Kirpikleriniz anında daha yoğun ve belirgin bir hale geliyor. Bu hile, basit bir değişiklik olmasına rağmen, gözlerinizi daha çekici ve öne çıkaran sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeni yöntemi denemeye karar verdiğinizde, kirpik kıvırıcısını dikkatli bir şekilde kullanmanız önemlidir. Gözlerinize zarar vermemek için nazik davranın ve cihazı kullanırken herhangi bir acı hissetmediğinizden emin olun.

Kirpik kıvırıcınızın kullanımını bu pratik hile ile değiştirerek makyaj rutininize yenilik katabilirsiniz. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu yöntem, belki de sizin de güzellik sırlarınıza dahil olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!
Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye’den yeni LNG anlaşması
Narin Güran bulunmasın diye bakın ne yapmışlar! Vicdansızlık mahkeme tutanaklarında! Salim Güran ve Ramazan Atasoy’un mesajları...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... | FBI’dan soruşturma Trump’tan açıklama
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?
İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
SON DAKİKA