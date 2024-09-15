Narin Güran ne gördü? Narin’in katilini aile biliyor mu? Tavşantepe Köyü’nün omertası! 50’den fazla sahte ihbar

Bunun yanı sıra 15.21 ile 15.46 saatleri arasında da Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın birlikte oldukları tespit edildi. Zanlı amca ifadesini alan 3 Cumhuriyet Savcısına HTS analizleriyle ilgili "Baz analizleri yanlıştır, olay günü Nevzat Bahtiyar ile kesinlikle hiç görüşmedim" dedi.

İŞÇİ "TAMAM DAHA ÖLMEMİŞ" KONUŞMASINI HATIRLAMADI Salim Güran'ın kendi telefonuna yüklediği ses kayıt programıyla konuşmalarını kaydettiği ancak olay gününe ait tüm konuşmaları ve Whatsapp arama kayıtları ile yazışmaları sildiği yapılan dijital incelemede tespit edilmişti. Bu konuşmalar arasında tarlasında çalışan işçi R.A ile 18.38'de yaptığı görüşmede "o sondaki köşede bişeyin düşmüş ha.

Sana ait bişey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş" dediği, R.A.'nın "eee" dediği, Salim'in de "biri yerde" şeklinde cevap verdiği, R.A.'nın da "tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" dediğine ulaşılmıştı. Bu konuşmaların ortaya çıkmasının ardından daha önce serbest bırakılan R.A. yeniden gözaltına alındı. R.A. ifadesinde "valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum" dedi. R.A da ifadesinin devamında da çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutukladı. SORUŞTURMADA 11 TUTUKLU Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükselirken, anne Yüksel Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu, evlerine hem akrabaları aynı zamanda da komşuları olan Hediye Güran'ın geldiğini anlatması üzerine Hediye Güran da gözaltına alındı.

KÖYDE OMERTA YASASI MI UYGULANIYOR?

11 kişi tutuklandı 257 kişinin ifadesi alındı ancak ne cinayeti üstlenen var ne de doğruyu söyleyen. Tavşantepe Köyü'ndeki bu sessizlik akıllara "Omerta Yasası"nı getirdi. Omerta, uyulmaması halinde karşılığının, kendisi ve tüm aile fertleri için cezası ölüm olan yasa mafya yasası olarak biliniyor. AİLE KATİLİ BİLİYOR MU?

Kıdemli Güvenlik Danışmanı Feramuz Erdin Narin'in katilinin aile tarafından bilindiğini söyledi. Erdin, "Köy halkının sessiz olmasının nedeni almış oldukları kültürel normlar. Kendilerini susmaya itiyor. Bunun haricinde ihbarcı olmama ele veren olmama o ailenin iç sorunu olarak görmesi haliyle susmaya itiyor. Katil kim olduğunu zanlıların ifade etmeyeceği belli. Kendi içlerinde karar almışlar. O çocuğun kim öldürdüğünü ailesi de yakınları da biliyor" dedi.