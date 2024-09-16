SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek olayında flaş! 2 çocuk olay yerinde!

Tekirdağ Malkara’da 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümü hakkında flaş gelişmeler yaşandı. Sıla bebeğe istismar suçlamasıyla tutuklu olan 2 çocuk, olay yerine getirildi. Çocuklar yaklaşık iki saat süren keşfin ardından tekrar cezaevine götürülürken anne B.Y.’nin ifadesinde bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Öte yandan Sıla bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük çok sayıda diş izi olduğu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 14:10 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 14:20
Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek olayında flaş! 2 çocuk olay yerinde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tekirdağ'da Sıla bebeğin olayıyla ilgili tutuklu 2 çocuk, olay yerindeki eve getirilerek yer gösterme işlemi yapıldı.



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla bebeğin olayı ile ilgili olarak tutuklanan G.A. (14) ve K.A. (13) isimli iki komşu çocuk, tutuklu bulundukları cezaevinden olayın yaşandığı eve getirilerek Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma çerçevesinde yer gösterme ve tatbikat işlemi yapıldı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocukların getiriliş süresince geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık iki saat süren yer gösterme işleminin ardından iki çocuk tekrar cezaevine götürüldü.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan soruşturma çerçevesinde tutuklanan 5 kişiden biri olan anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi.

İddiaya göre anne B.Y. ifadesinde, ilk olayda kendisine çocuğunun düştüğünün söylendiğini belirtti. Eve döndüğünde çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü ifade eden anne, hastaneye giderek durumu anlattığını ve tedavi sonrası çocuğun eve gönderildiğini söyledi.

"OLAYI GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ" İDDİASI

Son yaşanan olayda ise komşusuna gittiğinde çocuğunda tekrar morluklar fark ettiğini ve çocuğun baygın olduğunu belirterek 112'yi aradığını aktardı. Bebeğinin zarar gördüğünü fark eden B.Y.'nin, korktuğunu ve kimseye duyurmamak için olayı gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği iddia ediliyor.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA DİŞ İZİ BULUNDU
Öte yandan, soruşturma kapsamında Sıla Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi bulunduğu öne sürüldü.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan Sıla Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kimlere ait olduğunun belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Bebeğin hastaneye getirildiği 8 Eylül günü başına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

KARDEŞİ DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada da, entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşinin devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı, bakanlık olarak dava sürecine müdahil olunarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağı belirtildi.

Sıla Bebeğe Ne Oldu? Tekirdağ Sıla Bebek Öldü Mü, Sağlık Durumu Nasıl?
Burunlarından fitil fitil getireceğiz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin’in annesi Yüksel Güran’dan itiraf dolu ağıtlar! Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni görüntü: Kızım biliyor, dayanamıyor
İHA pazarına Türk damgası! Türkiye Çin ve ABD’yi geride bıraktı
Türk Telekom
Gazze’de ’ekmek’ krizi Mescid-i Aksa’da siyonist baskın! Yemen ABD İHA’sını vurdu... CENTCOM’dan Savaşa hazırız duyurusu
Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Galatasaray taraftarı...
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
AK Parti MYK toplanıyor! Ana gündem kongre süreci! Başkan Erdoğan’a rapor sunulacak
EMEKLİNİN OCAK ZAMMINA 5’Lİ FORMÜL! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Yüzde 19.77 zam...
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
MOSSAD fareleri için istenen ceza belli oldu! İddianamede şok detay: 450 dolar karşılığında Süleymaniye Camii videosu
Trump’a yönelik 2. suikast girişiminde ’CIA’sal iz! Kim bu Ryan Wesley Routh? Rus menşeili AK-47 ile ’Ukrayna’ mesajı
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Narin Güran cinayeti, Tavşantepe Köyü ve sistematik delil karartma!
Kerem Aktürkoğlu’nun parası oraya gitti!
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!
SON DAKİKA