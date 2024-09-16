Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek olayında flaş! 2 çocuk olay yerinde!

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan soruşturma çerçevesinde tutuklanan 5 kişiden biri olan anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi.

İddiaya göre anne B.Y. ifadesinde, ilk olayda kendisine çocuğunun düştüğünün söylendiğini belirtti. Eve döndüğünde çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü ifade eden anne, hastaneye giderek durumu anlattığını ve tedavi sonrası çocuğun eve gönderildiğini söyledi.

"OLAYI GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ" İDDİASI

Son yaşanan olayda ise komşusuna gittiğinde çocuğunda tekrar morluklar fark ettiğini ve çocuğun baygın olduğunu belirterek 112'yi aradığını aktardı. Bebeğinin zarar gördüğünü fark eden B.Y.'nin, korktuğunu ve kimseye duyurmamak için olayı gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği iddia ediliyor.