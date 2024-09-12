Sıla bebeğe ne oldu? Tekirdağ Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşanan trajik olayda, 2 yaşındaki Sıla bebek, şiddet ve istismara uğradığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan minik Sıla, beyin kanaması geçirdikten sonra entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşanan bu acı olay, tüm Türkiye'de büyük bir infial yaratırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar da dikkat çekti. Bakanlık, Sıla bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını ve psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aynı zamanda, olayla ilgili başlatılan soruşturmada anne, üvey baba ve diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ Sıla Bebek Öldü Mü, Sağlık Durumu Nasıl? Olay, Malkara'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin rahatsızlanarak ailesi tarafından hastaneye götürülmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, Sıla bebeğin şiddet gördüğü, bunun sonucunda da beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan minik Sıla'nın hayati tehlikesi devam ederken, doktorlar bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.