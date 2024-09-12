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Sıla bebeğe ne oldu? Tekirdağ Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan vahim olayda, 2 yaşındaki Sıla bebek şiddet ve istismara uğradığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan minik Sıla, entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Olay, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu olayda, bebeğin sağlık durumu ve soruşturmanın seyrine dair yeni gelişmeler merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:52 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:52
Sıla bebeğe ne oldu? Tekirdağ Sıla bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşanan trajik olayda, 2 yaşındaki Sıla bebek, şiddet ve istismara uğradığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan minik Sıla, beyin kanaması geçirdikten sonra entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşanan bu acı olay, tüm Türkiye'de büyük bir infial yaratırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar da dikkat çekti. Bakanlık, Sıla bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını ve psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aynı zamanda, olayla ilgili başlatılan soruşturmada anne, üvey baba ve diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ Sıla Bebek Öldü Mü, Sağlık Durumu Nasıl?

Olay, Malkara'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin rahatsızlanarak ailesi tarafından hastaneye götürülmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, Sıla bebeğin şiddet gördüğü, bunun sonucunda da beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan minik Sıla'nın hayati tehlikesi devam ederken, doktorlar bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Sıla Bebeğe Ne Oldu?

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün'ün yaptığı açıklama ise durumu daha da vahim hale getirdi. Gürcün, Sıla bebeğin darp nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve yapılan adli tıp incelemesi sonucunda bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun kesinleştiğini duyurdu. Bu açıklama, olayın sadece şiddetle sınırlı olmadığını, aynı zamanda istismar vakasının da yaşandığını ortaya koydu. Şüpheliler arasında yer alan anne, üvey baba ve 13 ile 14 yaşlarındaki iki çocukla birlikte toplam beş kişi gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Bakanlık, bebeğin sağlık durumu hakkında detaylar verirken, şüphelilerin gözaltına alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Sıla bebek entübe durumda olup, kardeşi devlet koruması altına alınmıştır. Psikososyal destek süreci de başlamıştır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, bakanlık sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacaklarını ve suçluların en ağır cezayı alması için çalışacaklarını vurguladı.

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