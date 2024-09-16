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Bursa İnegöl'de minibüs bariyere girdi! 1'i ağır 2'si çocuk 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kurşunlu Köprülü Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkan minibüs bariyerlere girdi. Kazada 1'i ağır 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 14:40 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 14:40
Bursa İnegöl’de minibüs bariyere girdi! 1’i ağır 2’si çocuk 10 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Bursa istikametine seyreden M.K. İdaresindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurşunlu Köprülü Kavşağı mevkisinde, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandıKontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

1'İ AĞIR 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI

Kazada sürücü M.K. ile minibüste bulunan Ö.G, Ş.G, M.G, Ş.K, G.G, E.Ö, H.G, M.M.G. ve S.K yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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