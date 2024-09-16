Kağıthane’de çocuklar dolabı yaktı dükkan ve 3 araç zarar gördü

'DOLABI YAKTIKTAN SONRA KAPAĞI KAPATIP UZAKLAŞIYORLAR'

Yangın sırasında binanın en üst katında arkadaşlarıyla beraber kaldığını söyleyen peynirci dükkanının sahibi Ahmet Çinray, "Biz yangın günü, binanın en üst katında arkadaşlarla beraber kalıyorduk. Gece 4 sıralarında bina sakinleri bizi gelip uyandırdılar. Bizde panikleyerek hemen aşağıya indik. İndiğimizde karşılaştığımız manzara, bizim dükkanımızın yanmasıydı. Çok kötü bir manzaraydı zaten. Hemen itfaiyeye haber verdik. Aşağıya indiğimizde yangın bayağı ilerlemişti. Kötü bir durumdaydı zaten dükkan. Görüntüleri izledik. 13-14 yaşlarında 2 çocuk, ilk önce dükkanın önüne geliyorlar. Dükkanın önünde sütlük diye tabir ettiğimiz bir dolap var. İlk önce o dolabın kapağını açıyor, dolabın üzerinde de zaten bizim yapıştırdığımız kağıtlar vardı. İlk önce onları söküp, bir tanesinin de ucunu yakıp dükkanın önüne doğru atıyor. Diğer kağıt parçasını da dolabın kapağını açıp yakmaya çalışıyor. Bir dakikadan fazla yakmaya uğraşıyor. Dolabı yaktıktan sonra kapağını kapatıp uzaklaşıyorlar" dedi.

5. KATA KADAR SIÇRAMIŞ Güvenlik kameralarını izledikten sonra yangını görmelerine rağmen müdahale etmediklerini ifade eden Çinray, "O süreçte çevreden bazı vatandaşlar olayı görüyor bazıları müdahale de etmiyor. Yangın hızlı bir şekilde büyüyor. Dolap tutuşuyor, dolaptan sonra da pankart tutuşuyor, ondan sonra da tabelaya ve binaya sıçrıyor yangın. Sadece bizim de zararımız değil, 5. kata kadar yangın sıçramış" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON LİRA HASARIMIZ VAR

Hasar tespiti yapıldığını söyleyen Çinray, "Bizim sadece içerdeki hasarımız 3 milyon civarı, dışarıdaki hasarlarımızı da tespit ettik, yaklaşık 500-600 bin civarı. Yaklaşık 4 milyon lira hasarımız oldu zaten şu an. Tekrar eski halimize gelebilmek için dışarıya 500-600 bin lira harcama yapmamız gerekiyor. Bunların karşılanmasını istiyoruz. Çünkü ben kredi çekerek bir sürü borca girdim. Henüz 2 haftalık bir dükkandı. Zarar sadece bizim değil, hem binanın da zararı var, dış cephe hasarlı, yangın sırasında binanın önünde bulunan 3 araç hasar gördü. Dükkanın içinde arkadaşımın motosikleti vardı, o da hasar gördü. Maddi hasar oldukça yüksek, bunları yapanlar henüz 18 yaş altı çocuklar. Bizim zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Emniyet de gerekeni yapıyor zaten. İnşallah bir an önce zararımızı karşılanır, aynı şekilde dükkanımızı tekrar açar faaliyet gösteririz" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN