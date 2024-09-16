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Kağıthane’de çocuklar dolabı yaktı dükkan ve 3 araç zarar gördü

İstanbul Kağıthane’de 2 çocuk, gece saatlerinde kapalı olan bir dükkanın önündeki dolabı yaktı. Dolaptaki yangın kısa sürede büyüyerek, dükkana ardından binaya ve park halindeki 3 araca sıçradı. Dükkan içindeki motosiklet de yangında zarar gördü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Dükkan sahibi Ahmet Çinray, dükkanı açalı 2 hafta olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 milyon lira hasarımız oldu" diye konuştu.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 17:25 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 17:25
Kağıthane’de çocuklar dolabı yaktı dükkan ve 3 araç zarar gördü

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Yangın, 5 Eylül Perşembe günü, saat 04.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Haşmet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Kuzey Ş.(13) ve arkadaşı Kuzey D. isimli 2 çocuk, kapalı peynirci dükkanının önündeki dolabın yanına geldi.

Daha sonra, dolabın üzerine yapıştırılmış kağıt parçalarını yakıp olay yerinden uzaklaştılar. Kısa sürede büyüyen yangın önce dükkana, binaya, park halindeki 3 araca ve dükkan içindeki motosiklete sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek 2 çocuğun kağıt parçalarını yakıp dolabın içine attığını belirledi. Kimliği tespit edilen Kuzey Ş. ve Kuzey D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'DOLABI YAKTIKTAN SONRA KAPAĞI KAPATIP UZAKLAŞIYORLAR'
Yangın sırasında binanın en üst katında arkadaşlarıyla beraber kaldığını söyleyen peynirci dükkanının sahibi Ahmet Çinray, "Biz yangın günü, binanın en üst katında arkadaşlarla beraber kalıyorduk. Gece 4 sıralarında bina sakinleri bizi gelip uyandırdılar. Bizde panikleyerek hemen aşağıya indik. İndiğimizde karşılaştığımız manzara, bizim dükkanımızın yanmasıydı. Çok kötü bir manzaraydı zaten. Hemen itfaiyeye haber verdik. Aşağıya indiğimizde yangın bayağı ilerlemişti. Kötü bir durumdaydı zaten dükkan. Görüntüleri izledik. 13-14 yaşlarında 2 çocuk, ilk önce dükkanın önüne geliyorlar. Dükkanın önünde sütlük diye tabir ettiğimiz bir dolap var. İlk önce o dolabın kapağını açıyor, dolabın üzerinde de zaten bizim yapıştırdığımız kağıtlar vardı. İlk önce onları söküp, bir tanesinin de ucunu yakıp dükkanın önüne doğru atıyor. Diğer kağıt parçasını da dolabın kapağını açıp yakmaya çalışıyor. Bir dakikadan fazla yakmaya uğraşıyor. Dolabı yaktıktan sonra kapağını kapatıp uzaklaşıyorlar" dedi.

5. KATA KADAR SIÇRAMIŞ

Güvenlik kameralarını izledikten sonra yangını görmelerine rağmen müdahale etmediklerini ifade eden Çinray, "O süreçte çevreden bazı vatandaşlar olayı görüyor bazıları müdahale de etmiyor. Yangın hızlı bir şekilde büyüyor. Dolap tutuşuyor, dolaptan sonra da pankart tutuşuyor, ondan sonra da tabelaya ve binaya sıçrıyor yangın. Sadece bizim de zararımız değil, 5. kata kadar yangın sıçramış" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON LİRA HASARIMIZ VAR
Hasar tespiti yapıldığını söyleyen Çinray, "Bizim sadece içerdeki hasarımız 3 milyon civarı, dışarıdaki hasarlarımızı da tespit ettik, yaklaşık 500-600 bin civarı. Yaklaşık 4 milyon lira hasarımız oldu zaten şu an. Tekrar eski halimize gelebilmek için dışarıya 500-600 bin lira harcama yapmamız gerekiyor. Bunların karşılanmasını istiyoruz. Çünkü ben kredi çekerek bir sürü borca girdim. Henüz 2 haftalık bir dükkandı. Zarar sadece bizim değil, hem binanın da zararı var, dış cephe hasarlı, yangın sırasında binanın önünde bulunan 3 araç hasar gördü. Dükkanın içinde arkadaşımın motosikleti vardı, o da hasar gördü. Maddi hasar oldukça yüksek, bunları yapanlar henüz 18 yaş altı çocuklar. Bizim zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Emniyet de gerekeni yapıyor zaten. İnşallah bir an önce zararımızı karşılanır, aynı şekilde dükkanımızı tekrar açar faaliyet gösteririz" diye konuştu.

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