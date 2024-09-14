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Yüksel Güran'ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili analiz edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü eve dönüş yolunda kaybolan ve 8 Eylül günü cesedi köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içine konulup üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunan Narin Güran'ın katili aranmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın bulunması herkesi şaşkına çevirmişti. Yüksel Güran'ın daha önce gözyaşları içinde kızı hakkında verdiği röportajlar ise 'Her şey yalan mıydı?' sorusunun akıllara gelmesine neden oldu. İletişim Uzmanı Hüseyin Kazan, A Haber ekranlarında annenin geçmişte verdiği röportajları kare kare inceledi ve beden dilini analiz etti.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 11:51 Güncelleme Tarihi14 Eylül 2024, 12:09
Yüksel Güran’ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili analiz edildi 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada neredeyse sona ulaşıldı. Narin'in katilinin kim olduğu merak edilirken, daha önce verdiği röportajlarda gözyaşları içerisinde minik kızını arayan anne Yüksel Güran'ın tutuklanması herkesi şoke etti.

Yüksel Güran’ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili analiz edildi 2

Birçok kez kameralara konuşan annenin kimi ya da kimleri korumaya çalıştığı merak konusu olurken, 'Gözyaşları sahte miydi?' sorusu da kafalarda soru işareti olarak yerini aldı. A Haber canlı yayınına katılan İletişim uzmanı Dr. Hüseyin Kazan annenin daha önce verdiği röportajları mercek altına alarak, mimik ve yüz ifadelerini tek tek yorumladı. İşte detaylar...

Yüksel Güran’ın gözyaşları sahte miydi? Beden dili analiz edildi 3

GÖZÜNDE ACI SESİNDE SOĞUKKANLILIK VAR

İletişim Uzmanı Dr. Hüseyin Kazan, incelediği görüntülerde annenin sesinde bir soğukkanlılık olduğunu işaret etti. Kazan, "İnsanlar mutlu bir haber aldığı zaman vücut dili açılır kötü bir haber aldığı zaman kapanır. Anne Yüksel Güran'ın gözlerinde acıyı görebiliriz ancak sesine bakıldığı zaman bir soğukkanlılık var. Annenin süren giden bir sesi ve sakin bir hali var ancak sonunun ne olduğunu bilen bir acı var. Mikro incelemelerde bu acıyı görebiliriz." dedi.

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