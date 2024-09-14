Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada neredeyse sona ulaşıldı. Narin'in katilinin kim olduğu merak edilirken, daha önce verdiği röportajlarda gözyaşları içerisinde minik kızını arayan anne Yüksel Güran 'ın tutuklanması herkesi şoke etti.

Birçok kez kameralara konuşan annenin kimi ya da kimleri korumaya çalıştığı merak konusu olurken, 'Gözyaşları sahte miydi?' sorusu da kafalarda soru işareti olarak yerini aldı. A Haber canlı yayınına katılan İletişim uzmanı Dr. Hüseyin Kazan annenin daha önce verdiği röportajları mercek altına alarak, mimik ve yüz ifadelerini tek tek yorumladı. İşte detaylar...

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GÖZÜNDE ACI SESİNDE SOĞUKKANLILIK VAR

İletişim Uzmanı Dr. Hüseyin Kazan, incelediği görüntülerde annenin sesinde bir soğukkanlılık olduğunu işaret etti. Kazan, "İnsanlar mutlu bir haber aldığı zaman vücut dili açılır kötü bir haber aldığı zaman kapanır. Anne Yüksel Güran'ın gözlerinde acıyı görebiliriz ancak sesine bakıldığı zaman bir soğukkanlılık var. Annenin süren giden bir sesi ve sakin bir hali var ancak sonunun ne olduğunu bilen bir acı var. Mikro incelemelerde bu acıyı görebiliriz." dedi.