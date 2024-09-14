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Kilis’te husumetli grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kilis’te husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Çatışmanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 23:56 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 23:56
Kilis’te husumetli grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

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Kilis'te husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KISA SÜREDE KAVGA BÜYÜDÜ

Olay, Bilali Habeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla H.S., M.A.C. ile M.U., yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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