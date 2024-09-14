Adana'da arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren kimliği belirsiz genç, boğuldu.

SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİRDİLER

Olay, Çukurova ilçesindeki Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Genç yaşlardaki 3 arkadaş serinlemek için bölgede bulunan sulama kanalına girdi. Aralarından biri, bir süre sonra çırpınmaya başlayıp yardım istedi. Diğer iki arkadaş, sudan çıkarak gözden kaybolan arkadaşları için polise ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR

Kısa sürede bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, gencin cansız bedenini kanala girdiği noktadan 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekiplerin sudan çıkardığı gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 2 arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.