Konya’da kayıp olan kadının bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı!

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, dün bir kadının cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yabancı uyruklu 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2024'te kent merkezindeki Gödene Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan R.K'nin, 35 yaşındaki Ç.E. adlı kızının, 17 Mayıs 2024'te "Çarşıya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığını, geri gelmediğini ve kızına ulaşamadıklarını beyan ettiği ifade edildi.

Kayıp kişiden uzun süredir haber alınamaması, yaşadığına dair herhangi bilginin olmaması üzerine dosyanın Cinayet Büro Amirliği tarafından devralındığı vurgulanan açıklamada, yapılan çalışmalarda kayıp Ç.E'nin 11 ayrı suç kaydının olduğu ve uyuşturucu kullandığının tespit edildiği bildirildi.