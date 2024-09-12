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Konya'da kayıp olan kadının bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı!

Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.’nin iddiaya göre Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Konya Valiliği, dün bir kadının cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yabancı uyruklu 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 17:29
Konya’da kayıp olan kadının bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı!

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Konya'da yaşayan Çiğdem E.'nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



CESET BAHÇEDE BULUNDU
Yapılan sorgulamada Çiğdem E.'nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu. Çiğdem E.'nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Konya Valiliği, dün bir kadının cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yabancı uyruklu 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2024'te kent merkezindeki Gödene Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan R.K'nin, 35 yaşındaki Ç.E. adlı kızının, 17 Mayıs 2024'te "Çarşıya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığını, geri gelmediğini ve kızına ulaşamadıklarını beyan ettiği ifade edildi.

Kayıp kişiden uzun süredir haber alınamaması, yaşadığına dair herhangi bilginin olmaması üzerine dosyanın Cinayet Büro Amirliği tarafından devralındığı vurgulanan açıklamada, yapılan çalışmalarda kayıp Ç.E'nin 11 ayrı suç kaydının olduğu ve uyuşturucu kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 ay süren teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde olayla iltisaklı şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Eylül 2024 Salı günü Karapınar, Sarayönü ve Konya merkezde yapılan operasyonla yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yapılan sorguda G.S. adlı şahıs kayıp Ç.E'yi öldürdüğünü itiraf etmiştir. Diğer 3 şüphelinin ise öldürme olayına iştirak etmediklerini beyan etmişlerdir. Şahısların gösterdikleri yerde yapılan kazıda maktule ait ceset bulunmuştur. Şahısların işlemleri mevcutlu olarak devam etmektedir."

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