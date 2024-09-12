Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 18:48 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 18:48

Konya'da yaklaşık dört aydır kayıp olarak aranan iki çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci'nin (35), bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cesedi, müstakil bir evin bahçesine gömülü bulunan Eskidemirci'nin ölümüne ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, cinayeti işlediğini itiraf etti.

"Çarşıya Gidiyorum" Diyerek Evden Ayrıldı

Olay, Konya'da yaşayan iki çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci'nin 17 Mayıs'ta evinden çıkmasıyla başladı. "Çarşıya gidiyorum" diyerek ayrılan Eskidemirci, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunmasıyla birlikte geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Eskidemirci'nin öldürülmüş olabileceği şüphesiyle dosyayı devraldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları İncelendi

Cinayet Büro ekipleri, Eskidemirci'nin kaybolduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Eskidemirci'nin, en son Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğü belirlendi. Şüpheliler G.S., B.H., A.J. ve J.T., Konya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Bahçede Gömülü Ceset Bulundu

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanması sonucunda, Çiğdem Eskidemirci'nin Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Yapılan kazıda Eskidemirci'nin cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsisi tamamlanan Eskidemirci'nin cenazesi, bugün defnedilecek.

Cinayeti İtiraf Etti

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden G.S., Çiğdem Eskidemirci'yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, Eskidemirci ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek istediğini, ücret konusunda anlaşmazlık çıktığını ve çıkan tartışmada bıçakladığını öne sürdü. Diğer üç şüpheli ise cinayetle bir ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Valilikten Açıklama Geldi

Konya Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çiğdem Eskidemirci'nin 17 Mayıs'ta kaybolduğu, ailesinin 18 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Valilik açıklamasında, Eskidemirci'nin 11 ayrı suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği de ifade edildi. İki ay süren teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği ve operasyonla gözaltına alındıkları kaydedildi. Valilik, adli işlemlerin devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.