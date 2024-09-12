Türkiye’nin en eğitimli 5 ili açıklandı! Sonuncu ili ise duyan şaşıp kalıyor

Türkiye'de eğitim seviyesi en yüksek şehirler sıralanırken, şehirlerde bulunan yükseköğretim kurumlarının sayısı, sosyoekonomik yapı ve eğitim olanakları gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Bu şehirler, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. Sosyoekonomik durumu güçlü olan bu illerde eğitime verilen önem de oldukça fazla. Özel okullar ve dershaneler, bu şehirlerde eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. İşte Türkiye'de eğitim seviyesi en yüksek şehirler...