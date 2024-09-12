Türkiye’nin en eğitimli 5 ili açıklandı! Sonuncu ili ise duyan şaşıp kalıyor

Türkiye'de eğitim seviyesi en yüksek şehirler sıralanırken, şehirlerde bulunan yükseköğretim kurumlarının sayısı, sosyoekonomik yapı ve eğitim olanakları gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Bu şehirler, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. Sosyoekonomik durumu güçlü olan bu illerde eğitime verilen önem de oldukça fazla. Özel okullar ve dershaneler, bu şehirlerde eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. İşte Türkiye'de eğitim seviyesi en yüksek şehirler...
Verilen bilgiler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ait Ulusal Eğitim İstatistikleri raporundan alınmıştır. Bu rapor, Türkiye'deki nüfusun eğitim durumu, ortalama eğitim süresi ve okuryazarlık oranları gibi çeşitli istatistiksel verileri içermektedir. Rapor, farklı yıllar arasında eğitim seviyelerindeki değişimleri ve bölgesel farklılıkları da ele almaktadır.
🏛️ 1. Sırada Ankara Yer Alıyor
Ankara, Türkiye'nin eğitim seviyesi en yüksek şehri olarak ilk sırada yer alıyor. Başkentte yaşayanların ortalama eğitim süresi 10,6 yıl. Başkent Ankara'nın ardından İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir geliyor.