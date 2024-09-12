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Türkiye'nin en eğitimli 5 ili açıklandı! Sonuncu ili ise duyan şaşıp kalıyor

Türkiye'de şehirlerin eğitim seviyeleri, nüfusun genel eğitim düzeyleri ve 25 yaş üstü vatandaşların aldığı ortalama eğitim süresi dikkate alınarak belirleniyor. Peki, Türkiye'nin en eğitimli şehirleri hangileri? En yüksek eğitim seviyesine sahip şehir neresi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 17:25 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 18:12
Türkiye’nin en eğitimli 5 ili açıklandı! Sonuncu ili ise duyan şaşıp kalıyor

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Türkiye'de eğitim seviyesi en yüksek şehirler sıralanırken, şehirlerde bulunan yükseköğretim kurumlarının sayısı, sosyoekonomik yapı ve eğitim olanakları gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Bu şehirler, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. Sosyoekonomik durumu güçlü olan bu illerde eğitime verilen önem de oldukça fazla. Özel okullar ve dershaneler, bu şehirlerde eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. İşte Türkiye'de eğitim seviyesi en yüksek şehirler...

Verilen bilgiler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ait Ulusal Eğitim İstatistikleri raporundan alınmıştır. Bu rapor, Türkiye'deki nüfusun eğitim durumu, ortalama eğitim süresi ve okuryazarlık oranları gibi çeşitli istatistiksel verileri içermektedir. Rapor, farklı yıllar arasında eğitim seviyelerindeki değişimleri ve bölgesel farklılıkları da ele almaktadır.

🏛️ 1. Sırada Ankara Yer Alıyor

Ankara, Türkiye'nin eğitim seviyesi en yüksek şehri olarak ilk sırada yer alıyor. Başkentte yaşayanların ortalama eğitim süresi 10,6 yıl. Başkent Ankara'nın ardından İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir geliyor.

📊 Eğitim Seviyesi En Yüksek Şehirlerin Listesi

  • Ankara: 10,6 yıl
  • İstanbul: 10,5 yıl
  • Eskişehir: 10,4 yıl
  • Kocaeli: 10,3 yıl
  • İzmir: 10,2 yıl

📊 Ortalama Eğitim Süresi En Düşük Olan İller

  1. Ağrı: 7,4 yıl
  2. Şanlıurfa
  3. Muş
  4. Kastamonu
  5. Van

Eğitim süresinin en düşük olduğu iller ise ilgi çekti.

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