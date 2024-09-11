Narin Güran ile ilgili organize cinayet şüphesi!

Narin'e ne oldu? Türkiye, günlerdir işte bu sorunun cevabına kilitlendi. 3 ihtimal gündeme geldi:



1- İstismar

2- Yasak ilişkiye tanıklık

3- Baba ile amca arasında yaşanan 50 milyon liralık arazi anlaşmazlığı...



Cesedi dere ağzına gömen Nevzat Bahtiyar'ın ise bunu tek başına yapamayacağı belirtildi. Cinayetin organize olabileceği söylendi. Tutuklu amca Salim Güran'ın da planlayıcı olma ihtimalinin ağırlık kazandığı kaydedildi.

Narin Güran... Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde dünyaya geldi. Ama henüz 8 yıllık olan ömrü korkunç bir cinayete kurban gitti. Acı sona giden süreç 21 Ağustos'tan itibaren geldi. Küçük kız o günden sonra bir daha görünmedi. 19'uncu gün ise bir ihbar geldi. İhbar üzerine Eğertutmaz Deresi'ne giden ekipler gördüğü manzara karşısında şoka girdi. Küçük kızın öldürülüp çuvalla dereye atıldığını belirledi. Güvenlik güçleri olayı araştırırken Nevzat Bahtiyar olayı itiraf etti! Amca Salim Güran'ın cesedi taşıması için 200 bin TL teklif ettiğini söyledi. Ancak ifadeler ve itiraflar sır perdesini çözemedi. Ekiplere göre tüm köy ağız birliği etmişçesine sessizdi. Üzerinde en çok durulan nokta yer göstermeydi. Narin'in akrabaları saat dilimleriyle ilgili birbirinden farklı bilgiler verdi. Olayla ilgili 24 kişinin HTS kayıtları daha istenirken Narin'in babasının evinde çok sayıda silah ele geçirildi.

AMCA SUÇU KABUL ETMEDİ!

Cinayetin bir numaralı şüphelisi olan tutuklu amca muhtar Salim Güran'ın yanı sıra aralarında anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da bulunduğu 25 kişinin çapraz sorgusu dün de devam etti. Adliyeye sevk edilen itirafçı Nevzat Bahtiyar ise tutuklandı. Amca Güran, Bahtiyar'ın itiraflarına rağmen suçlamaları kabul etmedi. Gözler anne Yüksel Narin'e çevrildi. Şüpheler Narin'in yakın çevresi üzerinde yoğunlaşırken, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturmanın merkezinde ise anne Yüksel Güran'ın yer aldığı ifade edildi.

ABLASI DA ARAŞTIRILACAK

Bu arada soruşturma devam ederken soruşturma genişletildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in 2019'da ölen engelli ablası Tülin Güran ile ilgili harekete geçti. Başsavcılık, doğal ölüm olduğu gerekçe gösterilerek daha önce otopsisi yapılmamış olan Tülin Güran hakkında otopsi yapılması için soruşturma başlattı...



BATTANİYEDEKİ SIR!

Narin'in cinayetindeki sır perdesi henüz aralanmadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde taşıdığı saptandı. Ekipler o battaniyeye yoğunlaştı. Battaniyenin hangi eve ait olduğu araştırılmaya başlandı. Ayrıca üzerindeki DNA örneklerinin cinayetin aydınlatılmasına ışık tutacağı vurgulandı. Bu arada adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen bir kişi, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazmıştı.

DOKU ÖRNEKLERİ ADLİ TIP'TA...

Narin'in ölüm nedeninin araştırılması için cesedinden 91 ayrı doku örneği alındı. Örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. İncelemeler dün sabah 1. İhtisas Kurulu bünyesinde başladı. Raporun ise 15 gün ile 1 ay aralığında hazırlanacağı vurgulandı. Raporla birlikte Narin'in ölüm zamanı ve ölüm sebebi net olarak belirlenecek.



ÖZEL OLARAK SEÇTİ

Küçük kızı dereye gömen Nevzat Bahtiyar'dı. Amca Salim Güran'ın, Bahtiyar'ı bilerek seçtiği vurgulandı. Çünkü Bahtiyar duvar ustasıydı. Bölgenin 8 kez aranmasına rağmen Narin'in bulunamaması ve Bahtiyar'ın suya bir mezar yeri hazırlaması, bu iddiayı doğruladı. Bu arada ekipler köydeki kameraları araştırdı. Bahtiyar'ın aracı derenin kenarında 50 dakika kalmıştı. İşte bu bilgiler ışığında Bahtiyar gözaltına alınmıştı.



ANLATMAYA GEREK VAR MI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmayla ilgili soruları cevapladı. Yerlikaya, "Aileye başsağlığı dilemediniz. Ona binaen bir şüphe mi var?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?



AVUKATI ÇEKİLDİ

Tutuklu amcanın avukatı Seda Toğrul, müdafilikten çekildi.



İTİRAFÇI BAHTİYAR TUTUKLANDI

Salim Güran ile Bahtiyar'ın yüzleştirildiği öğrenildi.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Narin vahşice katledildi... Önceki gün gözyaşları arasında toprağa verildi. Dün ise yürekleri yakan bir görüntü geldi. Narin'in mezarını ziyaret edenler fotoğraf çektirdi.